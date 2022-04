Sienna Miller otkrila najdraže komade: Što u svojoj garderobi ima uvijek sjajno odjevena kraljica boho chica

Glumica Sienna Miller koju gledamo u novoj Netflixovoj seriji 'Anatomija jednog skandala' redovito je visoko na top ljestvicama najbolje odjevenih u Hollywoodu, a među prvima je isfurala prepoznatljiv stil inspiriran osebujnim 60-ima i 70-ima

Slavna fashionistica ranih je 2000-tih među prvima isfurala retro look nadahnut stilom 'djece cvijeća' te se zahvaljujući svojim boho chic kombinacijama svrstala među tadašnje modne ikone poput Nicole Richie ili blizanki Olsen, a njezin stil modni znalci ne prestaju hvaliti.

Sienna Miller (40) ima svoju 'uniformu' koja mora biti minimalistička, cool i udobna, no voli i zanimljive detalje poput rabljene zlatne ogrlice iz Liberty London. Svoje dnevne obveze odrađuje u udobnim trapericama Margeret Howell i Gucci loafericama, a za Vogue je ispričala i kako pronalazi svoje omiljene traperice.

'To je definitivno promijenilo način na koji se odijevam. Sada samo želim odjeću koja je minimalistička, cool i udobna. Razmislite o trapericama i lijepom džemperu za takve prigode, odnosno komadima koje stvarno volite', otkriva Sienna koja trendove nikad slijepo ne prati.

'Obožavam muške traperice u kojima se možete udobno smjestiti', kaže Sienna dodajući kako često pretražuje npr. Vestiaire Collective ili tzv. old Céline.

'Jedina odjeća u garderobi koja mi nikad ne dosadi su moji vintage komadi. Volim dvostruki traper i volim nijanse plave', kaže ona. Kako bi zaokružila ležerni dnevni look, svojim udobnim vintage trapericama i onome što opisuje kao 'savršeni top' dodaje klasične sunčane naočale Ray-Ban Wayfarers i nakit starinskog dizajna.

Za večernje izlaske ili svečane prigode, Miller poseže za svojom omiljenom vintage haljinom iz 60-ih koju je kupila u 9th Street Vintage u New Yorku. Riječ je o kreaciji inspiriranoj Edie Sedgwick , koju je Sienna igrala u filmu 'Factory Girl'.

Sienna Miller koja redovito briljira na crvenom tepihu ističe kako se uvijek rado vraća minimalizmu Calvina Kleina iz 90-ih. 'Ima nešto doista bezvremensko u tome', kaže Sienna koja se ne može zasititi ni traperica boje bjelokosti koje potpisuje Margaret Howell, kao i chic majice na pruge.

Glumica voli i slip haljine za koje kaže da su nonšalantne, a opet tako seksi dodajući kako je lako stilizirati nešto jednostavno i klasično.

Među komadima oko koje gradi svoje dnevne stajlinge, Sienna se ne može zasititi sivih sweatshirt majica.

'Imam jako puno sivih sweatshirt majica. Samo dodajte torbu otmjenog izgleda i elegantne cipele, i to postaje cool stajling iako je trebalo manje od tri sekunde da sve to spojite', kroz smijeh kaže Sienna koja takav look opisuje kao 'brzopotezni chic'.