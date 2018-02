Želite seks, uzbudite se, ali ne možete doživjeti orgazam? Ne brinite, nije sve tako crno

Tportal donosi prvi u nizu savjetodavnih tekstova seksualne terapeutkinje Tanje Jurin, koja će davati odgovor na neke od najčešćih pitanja, problema i dilema koje nas muče u seksualnom životu. U prvom tekstu na tapeti je – problem ženskog orgazma

Nažalost, malo je onih koje znaju da nema ništa problematično u tome da se tijekom isključivo vaginalne penetracije ne doživi orgazam i to zato jer za većinu žena takva vrsta seksualne aktivnosti ne uključuje dovoljnu stimulaciju klitorisa da bi se postigao orgazam. Osim toga, umor, napetost u partnerskom odnosu, nedovoljno seksualno uzbuđenje, zabrinutost oko svakodnevnih problema ili stres, također mogu doprinijeti izostanku orgazma. Ništa od toga ne bi trebalo biti zabrinjavajuće.

Doživjeti orgazam je divno! Svaka žena ima pravo na to iskustvo i svaka žena ga može postići, naravno, ako se okolnosti poslože. Ipak doživjeti orgazam tijekom seksa, složit će se većina žena, i nije baš tako jednostavno. Podaci nam pokazuju da svaka peta žena ima smetnje orgazma, a gotovo 70% ne postiže orgazam s partnerom redovito.

Što uzrokuje anorgazmiju?

No, što kada osoba želi seks i adekvatno se uzbudi kada dođe do njega, ali nikada nije postigla orgazam? Ako takav problem traje najmanje pola godine i osoba zbog toga pati riječ je o poremećaju postizanja orgazma ili anorgazmiji. Danas znamo da između 10% i 15% žena nije nikada doživjelo orgazam. Uzroci su uglavnom psihološke i socijalne prirode, no postoje i određene tjelesne bolesti (npr. komplikacije dijabetesa, multipla skleroza, oštećenje leđne moždine i sl.) kao i nuspojave lijekova (npr. antidepresiva) koji su također povezani s ovim problemom.

Poremećaj orgazma pretežno imaju mlađe žene koje još nisu ostvarile trajniju vezu. Kod žena nakon 35. godine života problem postizanja orgazma je sve rjeđi jer nemaju toliko psiholoških inhibicija i prepreka u seksualnosti te imaju više seksualnog iskustva. Mlađe žene imaju lošiju sliku o sebi i vlastitom tijelu. Vjeruju kako tijekom seksa ima niz situacija u kojima se mogu osramotiti pa tako znaju govoriti: 'Ne želim da me partner vidi u toj pozi jer mi se tu vidi celulit!', 'Ovdje će mi doći do izražaja asimetrične grudi.' ili 'U ovoj pozi će mi se trbuh izgledati veće.'.

Posebno važna je i slika o vlastitoj vagini. Nije rijetkost da žene s ovim problemom opisuju svoje spolovilo kao ružno, odbojno, gadno, smežurano. Neugoda također proizlazi i iz doživljaja mirisa tijela, ali i zvukova koji se tijekom seksualne aktivnosti mogu čuti. Kada ovakve stvari odvlače pažnju i predstavljaju neugodu, orgazam je miljama daleko.