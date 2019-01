Riješite se lošeg daha i budite spremni za poljubac

Loš dah se zove halitoza njegov najčešći uzrok su bakterije u usnoj šupljini, bilo da se radi o bakterijama koje obitavaju u zubnom kamencu ili o bakterijama iz upaljenih desni. Parodontozu obično prati loš dah

- zubni prašak za svakodnevno četkanje zubi, desni i jezika je 100% prirodno mineralno sredstvo bez Fluora, za cjelokupnu higijenu usne šupljine i odstranjivanje plaka . To je sofisticirani proizvod 21-og stoljeća dobiven složenim fizikalnim postupkom prerade specijalnog klinoptilolitnog zeolita iz rijetke žile Tokajske planine, bez kemijskih primjesa i dodataka. (takva žila se nalazi još samo u Čileu)

Zubi bez plaka se prepoznaju po svom visokom sjaju ! Operete li zube Zeodentom® , bit ćet zapanjeni koliko će biti sjajni već nakon prvog pranja, a plak se uopće neće stvarati 24 sata! Njegova upotreba ne isključuje upotrebu i zubne paste, no dosta je u količini ne većoj od zrna graška. Na početku, dok se odstranjuje stari zubni kamenac, rezultati su bolji i brži bez upotrebe zubne paste.

Postoji rješenje Vaših problema i ne samo to, obratite pozornost na specijalnu akciju Zeodenta®-alkalnog praškastog sredstva za svakodnevnu higijenu cijele usne šupljine, pa tako i desni, koje odstranjuje i zubni kamenac, u prigodnoj kutiji pogodnoj za darivanje. Kako ukrasna kutija nije zalijepljena, možete i sebi izvaditi jedan-dva Zeodenta® za osobnu upotrebu i ostatak pokloniti. Svaki član obitelji bi trebao imati svoju kutijicu iz higijenskih razloga, jer se koristi uranjanjem vlažne četkice u zubni prašak. Osjećaj potpuno glatkih zubi koji Zeodent® donosi, uljepšat će Vam svakodnevicu i osigurati visoki sjaj na zubima i besprijekornu higijenu usne šupljine, ne smo zubi već i desni i jezika. Glatki zubi znače da su bez plaka i u njima se ne mogu nastaniti štetne bakterije. Tako Vaš dah postaje prirodno dobar bez potrebe da ga se prekriva mentolom ili sličnim intenzivnim okusima.

Zeodentom® je do sada u Hrvatskoj zadovoljno oko 30.000 korisnika koji su uspješno riješili svoje probleme. Služi ne samo za redovito četkanje zubi i odstranjivanje zubnog kamenca, nego i za utrljavanje u desni, navečer prije spavanja i podiže desni koje se povlače i ojačava ih.

Kontrolnim pregledima pacijenata, koji su koristili Zeodent prah, kao sredstvo za higijenu oralne šupljine, dobili smo jako pozitivne reakcije i učinkovito djelovanje. Ono se osobito dobro odražava na stupanj kiselosti u usnoj šupljini, to jest smanjuje kiselost sline i tako sprječava sklonost erozijama zuba i žarenju sluznice. Zubno meso - gingiva i ostali parodont pokazuju sklonost manjoj osjetljivosti, to jest smanjuje se dubina parodontnih džepova i krvarenje iz zubnog mesa. Određeni pacijenti primijetili su, da im je stvaranje i taloženje plaka na zubima puno manje ili ga uopće nema, te da su zubi većeg sjaja, pogotovo kod pušača i uživatelja kave i čaja. Dakle svakodnevnom uporabom Zeodenta polako vraćaju "blistavost svog osmjeha”.

