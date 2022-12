Prošivena jakna i čizme na petu? To je spoj koji funkcionira sjajno bez obzira imate li 20 ili 50

Španjolska plus pedeset influencerica Pilar De Arce jedna je od onih dama koje samo nižu odlična izdanja jedno za drugim

Modna pedeset plus ikona stoga je ponovno servirala fantastičan look koji vrijedi iskopirati osobito ako umjesto toplih kaputa radije nosite prošivene jakne koje su već nekoliko godina apsolutni must have kad se radi o jesensko-zimskim outfitima.

Udobne, tople i praktične neizbježan su komad koji fashionistice rado nose osobito u kombinacijama s combat čizmama ili uggsicama, no ništa manje atraktivno ne izgledaju ni ako ih, baš poput Pilar spojite s čizmama na petu.

Vitka Španjolka iz San Sebastiana odabrala je efektnu varijantu u sivomaslinastoj s detaljima u kraljevski plavoj boji.

'Perje i sjaj - najbolji par za zimu', poručila je Pilar ispod fotografije. Look bez greške koji bi odobrile i mnoge ljubiteljice poslovne elegancije zaokružila je sivom pletenom dolčevitom, trendi hlačama od tamnocrvenog PVC-a, gležnjačama na petu i sunčanim naočalima, a vrlo brzo pohvalili su je obožavatelji u svojim komentarima.