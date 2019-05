Pronašli smo najljepše svečane haljine za svačiji ukus i džep, idealne za zabave i vjenčanja

Sezona maturalnih zabava i vjenčanja i službeno je otvorena, čemu su se uvelike prilagodile i brojne high street i dizajnerske trgovine koje nude pregršt večernjih haljina idealnih za sve svečanije prigode. Bacili smo oko na ono što se nudi u trgovinama i za vas pronašli najljepše svečane haljine za svačiji ukus i džep, u kojima nećete proći neprimijećeno

Slip haljina

Ono što trebate znati prije nego se bacite u potragu za idealnom haljinom jest to da ove sezone prevladavaju satenski slip modeli koji su kao stvoreni za sve one djevojke koje žele postići wow efekt, a istovremeno izbjeći kič, šljokice ili čipku. Jedina mana ovih haljina jest to što pristaju isključivo mršavicama, no bez brige, jer sljedeća koju vam predlažemo paše ženama svih tjelesnih figura.

Haljina na preklop