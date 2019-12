Prodaja stana – imate li urednu dokumentaciju?

Irenu sam upoznala sad već davne 2013. godine, zaposlena žena koja veći dio svog života živi u inozemstvu, hrvatski jezik govori toliko da može s prijateljima komunicirati na kavi, složenije i stručnije forme teško razumije, a da ne pričamo o hrvatskim zakonima

Zbunjena, uplašena, još u tuzi od gubitka oca našla se u situaciji da je naslijedila nekretnine u Hrvatskoj gdje jedva da ikoga poznaje i da ni sama ne zna od kuda da krene. Obratila mi se po preporuci jednog odvjetničkog ureda želeći prodati nekretninu ali stvari su se neočekivano zakomplicirale. Evo njene priče:

„Bilo je to za mene jako teško razdoblje i zaista sam zahvalna da sam u tom trenutku imala na svojoj strani nekoga tko me držao da ne odustanem od svega.

Moj otac je imao nekoliko nekretnina u Hrvatskoj, ja sam jedini nasljednik i mislila sam kako ću doći u Zagreb, angažirati agenciju, prodati nekretnine i gotovo. No, ispostaviti će se da stvari nisu bile nimalo jednostavne. Jedan stan je bio iznajmljen i podstanari su ga dosta uništili i napravili jako velike dugove za režije, to je bilo najhitnije za riješiti pa smo krenule od toga. Ostale nekretnine bile su van grada pa samim time nije za njima u to krizno doba bilo nikakve potražnje. Kada sam odlučila prodati taj stan Sandra me tražila dokumentaciju, sve što sam imala bila je jedna kopija kupoprodajnog ugovora, ispostavilo se da stan uopće nije upisan u zemljišne knjige a da taj dokument koji sam imala nije dovoljan da se vlasnički list riješi. Objasnila mi je da se radi o tzv. vanknjižnom vlasništvu ali nisam baš razumjela kako je to moguće, no postalo je jasno da s takvim papirima stan ne mogu prodati ili možda i mogu ali za smiješno mali iznos ako bi i našli nekoga tko bi pristao na takav rizik.