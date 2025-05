Premda ima milijune, ni ona nije odoljela kultnim tenisicama pristupačne cijene

E. K. 30.05.2025 u 22:29

Manekenku Gigi Hadid (30) čije se bogatstvo procjenjuje na oko 30 milijuna dolara, fotografi su pratili u stopu dok je bila u šetnji s ljupkom kćerkicom njezinog novog dečka, Bradleyja Coopera. Plavokosa ljepotica ne griješi ni po pitanju casual kombinacija pa je plijenila poglede na ulicama u New Yorka u vrlo jednostavnom stajlingu koji je uključivao traper i tenisice. Gigi se odlučila za kultne Vans tenisice čijem mladenačkom šarmu nisu odoljele ni fashionistice poput Julije Roberts, Chiare Ferragni, Gwen Stefani ili Olivije Rodrigo. Manekenska zvijezda odlučila se model Old Skool u žutoj boji čija se cijena kreće oko 70 eura, a u ovu efektnu kombinaciju uklopila je skupocjenu torbu brenda Jacquemus, bijeli kardigan i chic sunčane naočale. Minimalistički make up i chic bob zaokružili su ovu sjajnu modnu kombinaciju koju vrijedi kopirati.