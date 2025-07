Preloved Market stiže na Špancirfest - održiva moda, poznate influencerice i buvljak koji se ne propušta!

Uz shopping, posjetitelji će moći uživati u nizu edukativnih i zabavnih sadržaja poput Modne ambulante koja će biti posvećena pravilnoj njezi osjetljive odjeće i savjetima kako održavati second-hand odjeću. Zabavne aktivacije poput Speed styling-a i analiza boja omogućit će kratku konzultaciju s modnim stručnjakom i profesionalnu analizu tonova kože, te savjetovanje koje boje najviše odgovaraju određenom tipu lica. Na Design Help Desku posjetitelji će moći dobiti brze i korisne savjete dizajnera interijera o tome kako osvježiti prostor, poboljšati raspored ili iskoristiti ono što već imaju kod kuće. Bit će dovoljno donijeti fotografiju svog doma i otići s konkretnom, stilskom idejom za preuređenje! DIY makeoveri pokazat će kako prenamijeniti stare predmete u nove dekoracije, dok su za najmlađe pripremljene besplatne radionice na temu održivosti i brige o okolišu. Svakodnevnu atmosferu upotpunit će nastupi DJ-a, a vikendom i glazbena iznenađenja uživo. Radno vrijeme Preloved Marketa bit će od ponedjeljka do petka od 16 do 22 sata, te subotom i nedjeljom od 10 do 13 i od 16 do 22 sata.