Poput omiljene dekice: Kad ne znate što odjenuti birajte ove veste, nisu samo udobne već i jako chic

Predimenzionirane veste apsolutni su hit u ovoj sezoni, a savršene su o onima danima kad biste najradije ostali kod kuće sklupčani ispod dekice. Tople su i tako udobne da ćete ih poželjeti nositi iz dana u dan

Oversized veste bit će nam najbolji saveznik ove zime, a budući da su to ujedno i it model sezone, u njim ćemo izgledati itekako trendi ne žrtvujući udobnost. A osim toga, one uspješno skrivaju koji kilogram viška, što je svakako bonus.

Ako sad već ozbiljno razmišljate krenuti u skrolanje po omiljenim modnim trgovinama u potrazi za baggy vestom, zavirite u galeriju u kojoj se nalazi naš izbor najljepših modela.