Pokanjamo hit-roman 'Soba 909' novoga hrvatskog talenta

Izvrstan opis korporacije bez duše, začinjen provokativnom seksualnom avanturom

Frane Herenda na domaćoj književnoj sceni pojavio se prije nekoliko godina, i to povijesnim romanom o opsadi Zadra. S novom se knjigom upustio su nešto sasvim drugačije. 'Soba 909' priča je o marketinškom menadžeru koji je nekada bio ambiciozan i pun snova, ali rad u bezdušnom okruženju poslovnog svijeta sve ga više gura prema cinizmu.

'Što bi vas nagnalo da ostavite posao oko kojeg vam se vrti život? Još jedan udarac korporacije? Unutarnji preokret? Ili avantura u sobi 909? Mladi menadžer zaposlen u marketinškom odjelu velike tvrtke već je dugo razočaran smjerom vlastitog života. Posao koji mu zapravo predstavlja sve sveden je na manevriranje pisanim i nepisanim pravilima korporacije za koju radi. Svijest o besmislenosti svog rada i sve snažnija tjeskoba koju osjeća ne tjeraju ga, doduše, na bilo kakvu životnu promjenu. No iz životne kolotečine izbaci ga avantura u sobi 909 s nepoznatom djevojkom, avantura koja se odvija po pravilima koja su njemu nepoznata...' Knjiga je ispričana u prvom licu, a junak je čovjek bez imena – doslovno. Naime, u knjizi autor apstrahira likove dajući im samo opisna imena: On, Ona, Čaplja, Prijateljica, Pčelica. U roman ulazimo kroz vrata velike tvrtke, a unutar nje dočekuje nas svijet kao iz mašte. Ne onaj u kojem bismo se voljeli naći nego hladan, iako na prvu ugodan i siguran, svijet u kojem nema emocija, prijatelja, smisla ni cilja. Autor opisuje radne dane na iznimno promišljen i iskren način, čitatelju na dlanu pružajući jasan uvid u stanje kapitalizma i njegov utjecaj na pojedinca. S njim posjećujemo sastanke, odlazimo na afterwork partyje, proživljavamo ljepote team buildinga. U svemu tome naš se junak koliko-toliko snalazi, ali sve više gubi volju za pretvaranjem jer mu je jasno da izlaza nema. Novac možete zaraditi, uz njega steći i određenu moć, ali sustav će vas kad-tad ispljunuti. I tada više nećete imati energije. No kada ga Prijateljica pozove na kavu, pojavi se malo svjetlo u tome sivom i zagušljivom svijetu. Ona mu nudi avanturu kakvu još nije doživio. Njezina poznanica spremna je isprobati seks s neznancem, uz određena pravila. Pogađate da se strast nalazi iza vrata sobe 909 u jednom, također neimenovanom, hotelu. Ondje dvoje potpunih stranaca počinju pomicati granice – tjelesne i emocionalne. Isprva nema razgovora, a ona čitavo vrijeme nosi povez preko očiju. Poslije počinju govoriti, ali povez, a s njime i anonimnost, ostaje.

Vrlo zanimljiv roman koji će onima upoznatima s korporativnim svijetom biti vrlo blizak, ali vjerojatno i pomalo mučan. Herenda zna o čemu govori, a ovom je knjigom odlučio ići do kraja. Inteligentno gazi po lažima i pretvaranjima, shvaćajući pritom da ispod njih ne ostaje ništa. Jedina slamka spasa nalazi se u neobičnoj ljubavi na izgužvanoj posteljini u sobi 909. (Profil, 89,00 kn)

