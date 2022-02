Pogledajte vjenčanicu Hane Huljić iz svih kutova: Udala se u vrlo romantičnoj kreaciji prepunoj detalja

Nakon velikog iščekivanja i nestrpljivog odbrojavanja, stigao je trenutak kada će najpoznatiji par naše estradne scene, Hana Huljić i Petar Grašo, izreći sudbonosno 'da' i obvezati se na vječnu ljubav. Prije ceremonije vjenčanja par je odradio službeno fotografiranje pa je Hanina vjenčanica, koja je bila jedna od vodećih tema posljednjih dana, konačno ugledala svjetlo dana

Hanina vjenčanica odgovarala je tom opisu – dugačka, bijela haljina vintage kroja sa srcolikim izrezom pristajala joj je kao salivena. Kreacija koja potpisuje splitski modni dvojac Arileo kombinirao je tradicionalne elemente – bijelu boju, dugački kroj i duge bijele, damske rukavice, ali i one moderne i vrlo upečatljive – gola ramena koja su otkrivala dva reda naramenica, jedan koji se protežeaiza vrata, a drugi u obliku damske šal kragne.

Što se tiče frizure i šminke, za to je bio zadužen Josip Lijić, njezin dugogodišnji frizer i šminker koji je i ovoga puta uspio u punom sjajnu istaknuti Haninu ljepotu. 'Bit će to jednostavan i lagani make up. U slučaju da ćemo kosu ostaviti raspuštenu, Hani ćemo napraviti lagane valove. Ona je jednostavna djevojka i toga ćemo se i držati', najavio je prije nekoliko dana Josip Lijić za RTL.hr. Obećano, ispunjeno – Hana je izgledala doista zapanjujuće, a osim valova u kosi poseban detalj činio je i decentan veo koji je bio povezan s bijelim, jednostavnim fascinatorom.