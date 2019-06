Pogledajte iz svih kuteva vjenčanicu jedne od najljepših tenisačica svijeta

Bivša najbolja tenisačica svijeta, 28- godišnja Dankinja Caroline Wozniacki s NBA košarkašem Davidom Leejem proteklog vikenda uplovila je u bračnu luku na svečanoj ceremoniji vjenčanja organiziranoj u bajkovitoj Toskani

'Caroline je bila vrlo jasna o tome kakvu vjenčanicu priželjkuje, a jedan od glavnih uvjeta bio je materijal čipke i korzetna podstava. U naš dizajnerski studio prvi put je stigla u pratnji dvije prijateljice, dok se s majkom posavjetovala preko mobitela', otkriva dizajnerski dvojac istaknuvši kako je isprobala nekoliko različitih silueta vjenčanica, no poprilično je brzo donijela odluku o tome kakav model zapravo želi nositi.

Caroline Wozniacki i David Lee zaručili su se 2017. godine, a prije veze s NBA zvijezdom ova slavna Dankinja bila je zaručena za golfera Roryja McIlroya s kojim je bila u vezi od 2011. do 2014. godine, no on je otkazao vjenčanje.