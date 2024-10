Podočnjaci i vrećice ispod očiju: Zašto se pojavljuju i kako ih se konačno riješiti?

Prvi savjet u borbi protiv podočnjaka je vrlo jednostavan i učinkovit – valja produljiti sate sna jer se to neće odraziti samo na podočnjake, već i na svim aspekte svakodnevnog života. Kako bi se smanjili vidljiv tragovi umora na licu, farmaceut Patricio Román preporuča korištenje maski ili gel flastera koji smanjuju otečenost i umiruju područje oko očiju.

Istodobno, mnogi od ovih proizvoda formulirani su sa sastojcima koji se bore protiv znakova starenja poput izraženih bora, sitnih bora i vrećica, kao što je hijaluronska kiselina koja hidratizira kožu i ima višestruke prednosti.

Nedovoljna njega područja oko očiju

Koža u području oko očiju vrlo je tanka i nježna, stoga ju je poželjno njegovati određenim proizvodom koji zadovoljava njezine potrebe i učinkovito je štiti. Neadekvatna i nedovoljna njega može dovesti do dehidrirane kože s izraženim brazdama, vidljivim udubljenim podočnjacima, a to može dovesti i do pojave mimičkih bora. Kako bi se izbjegao ovaj problem, Román objašnjava: 'Početak odgovarajuće njege u ranoj dobi može s vremenom napraviti popriličnu razliku. Taj vrlo važan aspekt često se ne uzima u obzir, baš kao i uključivanje zaštite od sunca u svakodnevnu rutinu njege lica.'