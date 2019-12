Po prvi puta, Vikend otvorenih vrata održao se u Vježbaonici, studiju za pokret

Svi sadržaji koje je Vježbaonica ponudila zainteresiranim vježbačima kroz dva dana bili su u potpunosti besplatni. Zanimljive vježbačke izazove željeli su isprobati novi posjetitelji, ali i stari kojima je ovo bila idealna prilika za promjenu

Tijekom Vikenda otvorenih vrata kroz Vježbaonicu je prošlo oko stotinjak vježbača, a svi su posjetitelji dobili i prigodne poklone sponzora. Voditeljica Vježbaonice Jelena Skender komentirala je prvi Vikend otvorenih vrata Vježbaonice: „Znala sam da je veliki interes za našim načinom rada no nisam ni slutila da će biti ovoliki. Prezadovoljna sam svim detaljima, od organizacije, angažiranosti vježbača do predivnog tima bez kojeg cijela ova organizacija ne bi bila moguća. Hvala svima na sudjelovanju, sljedeći VOV je u pripremi i to za ožujak 2020. godine“