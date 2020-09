Planirate skijanje? Uniline nudi top destinacije i povrat novca u slučaju da vam korona upropasti skijanje

Ova skijaška sezona bit će nešto drugačija nego prijašnjih godina. Domaća putnička agencija Uniline zato skijašima donosi posebnu ponudu koja uključuje garanciju povrata uplaćenog iznosa za otkaz putovanja do jednog dana prije planiranog polaska

Posebne mjere zbog korone

Naravno, pandemija Covida 19 nezaobilazno je pitanje ove skijaške sezone, a skijališta u svim zemljama uložila su ogromne napore kako bi zaštitili svoje posjetitelje. Osim mjera socijalnog distanciranja i pojačanog fokusa na higijenu, pojedina skijališta otišla su i korak dalje. Primjerice, nekolicina skijališta u austrijskom Tirolu za svaki kupljeni ski pass poklanjaju multifunkcionalni šal koji se može koristiti kao filtrirajuća maska i koji će biti obvezan na propisanim mjestima.

I putničke su agencije, zbog korona krize, uvele dodatne ponude kako bi klijentima osigurale bezbrižno uživanje u zimskim radostima. Uniline, vodeći hrvatski touroperator tako je ove godine u svoju ponudu za skijaše uveo SKIFUN jamstvo za bezbrižnu rezervaciju putovanja.

Prilikom rezervacije skijaškog putovanja u Unilineu, možete uplatiti SKIFUN jamstvo koje vam garantira potpuni povrat novca (umanjen za iznos administrativnih troškova i iznos premije otkaza putovanja) u slučaju bolesti, izbijanja epidemije ili karantene po povratku u domovinu. Povrat uplaćenih sredstava možete očekivati unutar 15 dana, a jamstvo vrijedi za otkaze do jedan dan prije planiranog puta.

Maksimalna sigurnost

Siniša Miljević, voditelj online prodaje u Unilineu, naglašava kako su u pripremi sezone intenzivno radili na prilagodbi svih ponuda kako bi svojim klijentima osigurali maksimalnu sigurnost i potpunu fleksibilnost.

“U segmentu skijanja ekskluzivni smo partner SKIFUN-a za Hrvatsku zbog čega smo u mogućnosti ponuditi veliki izbor sigurnih skijališta, ali i SKIFUN garanciju kojom garantiramo povrat uplaćenog novca (umanjen za iznos administrativnih troškova i iznos premije otkaza putovanja) u slučaju epidemije, bolesti ili karantene i to sve do dan prije planiranog polaska na skijanje. To je najkonkurentnija ponuda na tržištu i vjerujemo da će naši skijaši to prepoznati”, naglašava Miljević.

U ponudi Unilinea možete pronaći aranžmane za skijanje na svim najvažnijim skijalištima u Austriji, Italiji, Francuskoj, Švicarskoj Sloveniji, BiH, Bugarskoj i Srbiji a od ove godine nude čak 300 novih objekata na skijalištima u Europi. Među njima su već spomenuti Kronplatz, Valmeinier i Kreischberg te uvijek popularni Bad Kleinkirchheim i Nassfeld u Austriji, Alta Badia i Civette u Italiji te Serre Chevaliera u Francuskoj.

Early booking ponude traju do 30. rujna, tako da požurite, pronađite svoju idealnu ponudu za skijanje ove godine na www.skifun.hr i dogovorite svoj skijaški odmor po još povoljnijim cijenama.