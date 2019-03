Ovo su novi make up trendovi za proljeće i ljeto

Jedna od najpoznatijih hrvatskih vizažistica predstavila make up trendove za proljeće/ljeto

Već četvrtu godinu zaredom hrvatska vizažistica Lada Mitrašinović , poznatija pod imenom Bela Make Up , u lijepom i prozračnom ambijentu organizirala je još jedan MasterClass za sve beauty entuzijaste na kojemu je otkrila nove make up trendove za nadolazeću sezonu te podijelila s polaznicama trikove za šminkanje, kao i proizvode svojih omiljenih brandova.

Uz praktični dio MasterClassa naglasak je bio i na teorijskom kojega je Lada posvetila njezi kože. Tako je u suradnji s dugogodišnjim partnerima, dermokozmetičkim brandovima Eau Thermale Avène i Lierac, održano interaktivno predavanje o njezi kože pod vodstvom mag. pharm. Maše Čop, regionalne ravnateljice Farmacia ljekarni i specijaliziranih prodavaonica. Polaznice su iz prve ruke dobile vrijedne informacije o baznoj strukturi te različitim tipovima i stanjima kože uz poseban naglasak na važnost dnevne rutine i zaštite kože na suncu. Kako je i sama Lada istaknula: „Zdrava koža važan je preduvjet za make up, stoga je bilo ključno održati predavanje o njezi kože koje je jednako važno kao i moj praktični dio posvećen šminkanju.“ U praktičnom dijelu Lada je dala osvrt na nadolazeću sezonu i prezentirala tri make up looka koji će obilježiti proljeće i ljeto – fresh golden za svakodnevni izgled, moderniju varijantu smokey eyes za svečanije prigode te prirodni look i trikove šminkanja za žene u zrelijim godinama.