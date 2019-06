Ovo su najluđi i najvažniji trenuci u evoluciji televizije. Nikad nećete pogoditi što je najviše promijenilo povijest

Televizor je izum koji je zasigurno obilježio 20. stoljeće. Osim toga, može se pribrojiti i stvarima koje su u najvećoj mjeri promijenile naše društvo. Osvrnemo li se na njegovu gotovo 100-godišnju povijest dizajna, brzo ćemo uvidjeti kolosalnost promjena koju je televizor prevalio

Najraniji predak suvremenog televizora bio je Octagon. Proizveden je davne 1928. godine, a dizajn potpisuje General Electronic. Ekran mu je bio osmerokutnog oblika, mjerio je svega 7.5 centimetara, a iako nikad nije ušao u masovnu produkciju, pamti se i po tome što se upravo putem njega emitirala TV drama, The Queen's Messenger. Emitirana je na šest mjesta u New Yorku, a vjeruje se da je signal stizao sve do pacifičke obale. Bio je to prijeloman trenutak u povijesti gledanja koji je izazvao velik medijski publicitet.

Octagonova, iz današnje perspektive, primitivna tehnologija uskoro je unaprijeđena. Kombinacija radija i sićušnog ekrana zadržala se, doduše, i tijekom 30-ih godina. Englezi su 1930. napravili Baird, a u stopu su ih slijedili Francuzi koji su 1936. proizveli Emyvisor. Ekran su uspjeli povećati na čak 18 centimetara i to pomoću povećala, a po sekundi se izvrtjelo svega 25 sličica. Za usporedbu, najnoviji LG OLED niže nevjerojatnih 120 slika po sekundi.