Ovo je najčešća greška koju radite nakon što nanesete korektor, a koja dodaje godine

Korektor je najbolji ženin prijatelj i vjerni sluga. Pomaže u prikrivanju nedostataka i podočnjaka, pa čak i sitnih bora na licu, no ukoliko setiranje odradite pogrešno, uloga korektora pada u vodu, a vaša koža izgledat će puno starije nego li ste planirali

Djeluje na način da se prije razmazivanja kratko puštaju da odstoje na koži kako bi se pod utjecajem temperature tijela bolje stopili s kožom. Nakon 10 minuta korektor i transparentni puder reagiraju pod utjecajem temperature tijela, nakon čega ih treba ravnomjerno razmazati, a rezultat je besprijekorna, zaglađena koža lica.

No, činite li to na pogrešan način, umjesto mladolikog izgleda ova metoda može vam dodati i do 10 godina više, što zasigurno nitko ne želi. Nakon toliko truda i strpljenja koje ste uložili u svoj make up, bilo bi zaista žalosno da izgledate starije nego što zapravo jeste.

Pa što onda pogrešno radite i kako izbjeći grešku? Prema riječima make up stručnjaka, ljudi griješe kada korektor odlučuju setirati puderom u kamenu, umjesto puderom u prahu.