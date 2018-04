Ovi posesivni znakovi imaju šanse pretvoriti se u opasne daveže

Posesivnost vašeg novog partnera u početku vam čak može goditi, ali s vremenom će ta njegova loša osobina postajati sve izraženija i u vama će rasti osjećaj da ste sve više pod kontrolom te da vas partner davi. Bijeg možda neće biti lagan, pa na vrijeme obratite pažnju na neke pokazatelje

Posesivnost Bikova proizlazi iz njihove potrebe da se osjećaju sigurno, a to u slučaju veze može značiti snažnu želju za posjedovanjem partnera. Bik na partnera obično gleda kao na nešto što mu pripada i od njega očekuje potpunu odanost i vjernost. Ista je situacija i sa stvarima, a Bikovi žude za onim lijepim i luksuznim. Stvarima koje posjeduju vrlo su privrženi te ih nerado posuđuju drugima ili puštaju da ih drugi diraju.

Posesivni ljudi općenito nisu skloni dijeljenju i samu pomisao na to doživjet će kao prijetnju. Pretjerana povezanost s bilo čime može loše utjecati na kvalitetu naših života, a veza s partnerom koji će zbog vlastite nesigurnosti nastojati imati kontrolu nad vama dovest će vas u situaciju da se počnete bojati svakog svog poteza.

Zbog straha da će biti ostavljeni ili prevareni, Škorpioni imaju tendenciju postati sumnjičavi i ljubomorni pa svoje partnere stoga vole zadržati pod svojom kontrolom. Zbog te posesivnosti partneri im mogu osjećati emotivno gušenje, ali Škorpioni to ne čine kako bi im se partneri osjećali jadno, nego kako bi se oni osjećali bolje. Najsmješnije u svemu, Škorpioni vrlo cijene neovisnost, zbog čega su i privlačni drugima, no kad im se posesivnost rasplamsa, neće vidjeti problem u tome što neovisnost uskraćuju svojim partnerima.

Lavovi žele da svi budu u potpunosti svjesni svega onoga što oni imaju. Kao što vole lijepe stvari, Lavovi vole i lijepe ljude i samo se žele diviti svemu što imaju. Oni ne misle da su pretjerano posesivni i više se vole smatrati zahvalnim za ono što imaju. Žele posjedovati unikatne predmete i biti u mogućnosti pohvaliti se svojim akvizicijama. Pojednostavljeno rečeno, Lavovi se vole praviti važni, ali polazi im za rukom čini to na šarmantan način.

Kad im je do nekoga stalo, Rakovi će nastojati razmišljati ne gurajući sebe u prvi plan, jer su svjesni da znaju biti nametljivi. No, premda im motivi mogu biti dobri, oni su još uvijek posesivni. Ljude u svom životu Rakovi znaju toliko čvrsto prigrliti da im onemoguće disanje. Lakše bi svima bilo kad bi Rakovi shvatili da su neodoljivi i da ih nitko neće ostaviti pa malo popustili hvat. Ako se netko i izmigolji te ode, shvatit ćete da je tako bilo i bolje. Budu li se i dalje uz vas osjećali gušenima, neće im biti problem povrijediti vas.

Jarac

Za sve ono što imaju, Jarci su spremni naporno raditi pa si stoga uzimaju za pravo biti malo i posesivni. Vole se pohvaliti svojom kućom i lijepim namještajem. Ne mora to biti ništa skupo, ali sve je njihovo pa su Jarci ponosni na sve što su postigli. Nema ničeg lošeg u tome što žele lijepe stvari, sve dok ih to ne sprječava u stjecanju novih iskustava i širenju horizonta. Ili u gorem slučaju, dok to ne sprječava druge u širenju njihovog hotizonta.