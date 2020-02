Ove namirnice možda imaju zdravstvene prednosti, ali su isto tako neprijatelj vašim zubima

Od najmlađih dana svjesni smo toga da slatkiši nisu najbolji prijatelj naših zubi, a s godinama mnogi shvate da ni duhan nije poželjan ako želimo blistav osmijeh. Mnogi ipak nisu svjesni toga da i određena hrana ili pića, koji čak mogu imati zdravstvenih prednosti, mogu biti uzrok vašeg neradog pokazivanja zubi

Biljni čaj

Zdravstvene koristi čaja su neosporne, od sagorijevanja masti, antioksidativne zaštite od oštećenja DNK do smanjenja rizika od više bolesti. No za zube ipak nije tako koristan, a studija objavljena u časopisu The Journal of Dentistry ukazuje čak na njegovu štetnost. Znanstvenici su uspoređivali učinak crnog čaja, biljnog čaja i obične vode na zube i ustanovili gubitak zubne cakline kod zubi izloženih čaju. Eroziju cakline uzrokovali su i biljni i crni čaj, ali je površinski gubitak bio puno veći na zubima izloženim biljnom čaju.