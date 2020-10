Ove must have maskare otkrivaju tajnu spektakularnih očiju

Inovacija iz Eisenberga - intenzivni volumen i formula koja potiče rast trepavica

Svaka žena zna koliko je bitno u kozmetičkoj torbici imati dobru i kvalitetnu maskaru, dok bi većina žena upravo maskaru navela kao neizostavan i nezamjenjiv dio svoje beauty i make up rutine. Zašto je to tako? Maskara je onaj dodatak u kozmetičkoj torbici zbog kojeg naše trepavice izgledaju duže, gušće i ljepše. Uz to, zahvaljujući lijepim trepavicama dodatno se ističe i ljepota očiju, otvara se pogled i vrlo često ostatak make-upa postane gotovo pa nebitan. Dakle, za maskaru slobodno možemo reći kako je čudotvorac koji u par poteza pogled čini neodoljivim, a izgled zavodljivijim. Baš iz tog razloga mnoge žene ulažu poseban trud kako bi pronašle najbolju opciju za sebe. Spoj dugogodišnjeg i bogatog iskustva Josea Eisenberga u beauty industriji, uz kombinaciju visokotehnoloških inovacija te osluškivanja potreba potrošača, dovelo je do kreiranja Les Essentiels du Maquillage. Radi se o profinjenoj kombinaciji proizvoda za njegu kože i šminke za svakodnevnu upotrebu s trenutačnim rezultatima koji naglašavaju prirodnu ljepotu svake žene. Upravo je i beauty „čarobnjak“ zvan maskara, dio ove luksuzne make-up linije, a u nastavku vam donosimo dvije varijante, koje su spremne zamijeniti sve koje ste do sada probali, a uz savjete vizažista trepavicama neće biti kraja!

Ono što nas posebno veseli je činjenica da Eisenberg maskare sadrže ekskluzivnu formulu koja potiče rast trepavica i smanjuje oštećenja zahvaljujući molekularnom paru za jačanje - morskim algama u kombinaciji s provitaminom B5 i antioksidansima - vitaminima C i E. Svakodnevnim korištenjem, trepavice su vidljivo revitalizirane, punije i duže. Uz to, maskara je oftalmološki ispitana te prikladna čak i za osjetljive oči i osobe koje nose kontaktne leće.

Essential Le Mascara Graphique® (8 ml/259,00kn) je maskara uz koju ćete zbilja otkriti tajnu spektakularnih očiju! Njena tehnička zaobljena četkica savršeno prati uvijenost trepavica. Sastoji se od sitnih i mekanih šiljaka, nanosi savršenu količinu proizvoda i omogućuje savršeno hvatanje individualnih trepavica, čak i onih najkraćih, istovremeno ih njegujući. Pruža cjelokupnom make-up looku grafički, nježan i prirodan učinak, otkrivajući beskrajne, uvijene trepavice uz spektakularnu definiciju.

Savjet vizažista: Nanesite cik cak pokretima, s udubljenim dijelom u korijenu trepavica i potegnite do vrhova. Pritiskanjem zaobljene strane četkice na gornje trepavice rezultirat će uvijanje intenzivnijim i postojanijim.