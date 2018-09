Ove jeseni plešemo boogie

Iz Reserveda su konačno najavili kampanju za sezonu jesen/zima 2018. kakvu do sada još nismo vidjeli. Posudivši naziv popularnog plesnog hita iz sedamdesetih „I can boogie“, kampanja odiše šarmom retro razdoblja

Iz Reserveda su konačno najavili kampanju za sezonu jesen/zima 2018. kakvu do sada još nismo vidjeli. Posudivši naziv popularnog plesnog hita iz sedamdesetih 'I can boogie', kampanja odiše šarmom retro razdoblja koje odlično pristaje zaštitnim licima: poljskoj glumici Joanni Kulig, zvijezdi filma 'Hladni rat' i francuskom modelu Jeanne Damas. Kampanja 'I can boogie' sastoji se od nekoliko poglavlja koja će postupno biti predstavljena javnosti. Prestavljamo vam prvo poglavlje 'I can boogie/The Show', koje nas uvodi u jesensku kolekciju, a za ostalo ćemo morati pričekati do 18. rujna, kad izlazi drugo poglavlje kampanje.