Ovaj je detalj zavladao svijetom interijera, a mi znamo kako uz pomoć njega svoj dom možete učiniti originalnim

Rustikalan stil u kombinaciji s modernim vrlo je aktualna kombinacija u uređenju interijera posljednjih godina. Posebno su popularni boho komadi namještaja i ukrasa za dom od ratana, rafije, pruća, vlakna banane, trske ili bambusa koji interijeru pružaju nevjerojatan osjećaj topline, udobnosti i originalnosti. Ako ste u potrazi za detaljima kojima ćete svom domu udahnuti svježinu i posebnost, predlažemo vam neki od sljedećih načina da to i učinite

Pleteni namještaj i ukrasi za dom postali su 'must have' u dizajnu interijera. Ono što volimo kod ovog trenda je to što ne moramo potrošiti hrpu novaca da bismo ga uklopili u interijer. Dovoljno je unijeti samo nekoliko detalja koji će u trenu transformirati prostor i dati mu potrebnu svježinu.