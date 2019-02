Osvojite Kérastase poklon paket za njegu kose

Kérastase predstavio svoju prvu njegu za sve tipove posvijetljene kose Blond Absolu obilježivši prigodno 55 godina postojanja

U sklopu predstavljanja linije Blond Absolu održana je revije kose na kojoj su Kérastase Blond Absolu heroine s ponosom pokazale svoju blond nijansu kose. Rita Rumora se odvažila biti 'ženstvena', Nika Matić 'divlja', Dorin Bajzec 'sexy', a Isabella Rakonić se odvažila biti 'nježna'. Svaka žena koja se odvaži nositi blond je hrabra, jedinstvena, ženstvena i u trendu, a upravo to su tijekom revije pokazale i naše hrvatske influenserice. Voditeljica Ana Radišić uvela je okupljene u ljubičastu Kérastase Blond Absolu bajku, koju je upotpunila velika rođendanska torta u bojama brenda kao i Bottega Rose Gold pjenušac.

'Prvi put kad sam obojila kosu u blond preplavio me osjećaj oduševljenja i poželjela sam da taj osjećaj traje zauvijek. Kao i sve žene s blond ili posvijetljenom kosom shvatila sam koliko je, uz postojanost boje, važna i hidratacija. Blond Absolu prva je linija proizvoda koja snažno hidratizira blond kosu čineći ju mekom i lepršavom. Kérastase već 55 godina brine o kosi svojih klijentica, pruža im luksuznu njegu i iskustvo te sluša njihove potrebe. Novom linijom proizvoda posvećenoj blond kosi to je još jednom i dokazao proslavivši rođendan na najbolji mogući način – usrećivši sve žene koje odvažno nose blond', izjavila je Ana Androšević, stručna edukatorica za Kérastase.

Svaka blond nijansa je jedinstvena zahvaljujući različitim tipovima kose i blonding tehnikama te zahtijeva personaliziran pristup. Od sada svaka žena uz pomoć svog frizera ili kolorista upotrebom proizvoda iz linije Kérastase Blond Absolu može, kreirati vlastitu rutinu, koja odgovara potrebama njene posvijetljene kose.

Johnny Ramirez, poznati kolorist iz Los Angelesa i muškarac s vizijom savršene blond kose, ambasador je ove ljubičaste njege za sve tipove posvijetljene kose Kérastase Blond Absolu. Ramirez je stvorio tehniku pomoću koje je uspio kopirati boju kose malog djeteta na odraslim osobama, što je omogućilo ženama da izgledaju i do pet godina mlađe. To je oduševilo žene diljem svijeta i učinilo ga planetarno popularnim koloristom. Johnny Ramirez se na prvi pogled oduševio Blond Absoluom jer je to trenutno jedina linija proizvoda koja njegove klijentice čini sretnima i zadovoljnim, a omogućuje im da se svako jutro bude uz živahnu i zdravu kosu postojane boje.

Čitateljima tportala darujemo jedan Kérastase poklon paket, a dobitnik će biti objavljen u ponedjeljak, 25. veljače.