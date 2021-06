Ona je čista senzacija: Bella Hadid stigla je na reviju i oduševila stajlingom koji malo toga prepušta mašti

Slavna manekenka Bella Hadid prava je senzacija na i pokraj modne piste. U Pariz je stigla povodom revije Dior Men's Summer 2022 i svojom pojavom sve prisutne ostavila bez daha

Bella je izuzetno samouvjerena u svoj izgled i to jasno daje do znanja, a upravo ju to čini još zavodljivijom. Stajling, snažni inspiriran 90-ima, koji je uključivao asimetrični top i funky hlače, brineti je odlično pristajao te je pokazala kako, ponekad, za dobre rezultate u modi treba i riskirati. Naime, zeleni zmijski print mnogima možda ne bi bio prvi izbor za stajling, no ova Bellina kombinacija još jednom nam je pokazala zašto taj uzorak nikada ne izlaz iz mode.