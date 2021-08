Nakon niza odličnih stajlinga, Lady Gaga je prošetala u kombinaciji koja nema veze sa stilom

U rodnom New Yorku slavna pjevačica gotovo svo vrijeme koristi za probe s legendarnim glazbenikom Tonyjem Bennettom, a nikome nije promaknuo njezin nevjerojatan modni zaokret. Posljednjih mjesec dana, otkako se vratila sa otkako se vratila se seta filma 'House of Gucci' niže stilski odlične stajlinge i kad je već skoro pa zaradila titulu modne ikone, pjevačica se prošetala u zanimljivom kompletiću

Njujorški koncerti bit će njihov posljednji zajednički nastup, a slavnom je glazbeniku dijagnosticirana Alzheimerova bolest prije pet godina. Koncerti nose naziv 'One Last Time: An Evening with Tony Bennett i Lady Gaga', a u priopćenju navodi se kako će to biti posljednji Bennetovi nastupu u New Yorku. Par je na prvom koncertu izveo klasike poput 'Luck Be A Lady' i 'What a Difference a Day Makes', uz pratnju orkestra od 40 članova.