Od modela do kraljevske obitelji - svi odjednom nose ovu 40 godina staru jaknu, a brend raste dok drugi propadaju

Praktički je nemoguće zamisliti tipičniji britanski odjevni predmet od slavne Barbourove maslinastozelene jakne prekrivene voštanim slojem - glavnog komada u garderobi za sve vremenske prilike, koji uz to obožava kraljevska obitelj. Tradicionalno, Barbour je sinonim za britansku višu klasu te priziva ljubav prema konjima i lovu i dolazi u rangu s Land Roverom i čizmama Hunter, no ujedno je i posljednji modni krik koji u ormaru priželjkuje gotovo svaka trendseterica

Postoji karakterističan miris koji izvire iz voljene Barbourove jakne Beaufort - miris vatre, mahovine i seoskih staza, sa suptilnom notom mirisa mokrog labradora. Širom Britanije izlizana, na vjetar i kišu otporna jakna ono je za čim posežu mnogi koji žive na selu dok se suočavaju s oštrim vremenskim uvjetima ovog dijela godine.

Ali nakon što je proslavila 40. rođendan - debitirala je 1983. - klasičnu voštenu jaknu ove godine neće nositi samo stanovnici sela, već i prilično izbirljivija modna elita. Razlog za to najnovija je Barbourova kolekcija, predstavljena krajem prošle godine, u suradnji s luksuznom talijanskom markom Gucci. Izrađena od crvenog baršuna karakterističnog za dizajnera Toma Forda, koji je 1990-ih postao sinonimom za Gucci, stiže drugačija jakna od svih koje ste prije vidjeli – i može biti vaša za 2660 eura. Fokus suradnje je na recikliranju. Cijela kolekcija izrađena je ili od viška starih tkanina ili od navoštenih starih Barbourovih materijala. No mnoge zanima u čemu se krije tajna njegovih uspjeha – zašto je još uvijek tako snažan dok su drugi, vrlo slični brendovi bogatog naslijeđa, poput Huntera, propali?

Rekordna godina Za Barbour je 2023. bila rekordna. Početkom godine brend je izvijestio o povećanju godišnje prodaje od 20 posto zaključno s travnjem 2023., u ukupnom iznosu od 401 milijun eura. Uspjeh se vrlo vjerojatno krije u činjenici da se Barbourova odjeća sviđa puno raznolikijoj publici, a ne više samo stanovnicima sela u potrazi za praktičnošću i funkcionalnošću. Za Britance koji već godinama 'žive' u svojim voskom prekrivenim jaknama tijekom vlažnog i vjetrovitog zimskog razdoblja ta vijest nije veliko iznenađenje. Ali ova globalno relevantna tvrtka nije izgrađena samo na nekoliko stilova otpornih na vremenske uvjete - ona se ponosi njima jer traju godinama i potiče njihove vlasnike da ih daju na popravak i ponovno voštenje radije nego da kupe novi primjerak. Barbour je nedvojbeno velika britanska priča o uspjehu. Godinama se konzervativno razvijao, osiguravajući vodootpornu odjeću za lovce i one koji rade na otvorenom, kao i stvarajući motociklističku seriju 1930-ih, koju je kasnije nosio Steve McQueen. Sada, u petoj generaciji obiteljske tvrtke, tu je trio žena - Margaret Barbour, kraljica Elizabeta i Alexa Chung – koje predstavljaju ono što je brend danas postao.

Sada stara više od jednog stoljeća, omiljena navoštena jakna postala je klasik, a istovremeno je iskoristila cool faktor proizašao iz brojnih stilskih suradnji. A jedno je sigurno – ne postoji puno modnih brendova koji se u jednakoj mjeri sviđaju poljoprivredniku u ruralnom Devonu i modom opsjednutom pojedincu u Londonu. Ali također nema mnogo brendova koji su opstali od 1894., ostajući vjerni svojim temeljnim načelima dok su se razvijali idući u korak s vremenom. Tradicionalno, ovaj je brend sinonim za britansku višu klasu te priziva ljubav prema konjima i lovu i dolazi u rangu s Land Roverom i čizmama Hunter. Ima sličan pečat kao Burberry ili Harris Tweed - simbol je klase, povijesti, nasljeđa i kvalitete. Ali putanja Barboura je nijansirana, a njegova privlačnost sada mnogo šira. Ruralno podrijetlo Brend je osnovao Škot John Barbour 1894. godine u South Shieldsu u Newcastleu, a započeo je proizvodeći odjeću za selo, za lov i ribolov. Kreirani su tako džepovi za pohranjivanje patrona, premaz od voska 'otporan na trnje', savršen za negostoljubiv krajolik, a neke verzije čak imaju i prostrani džep s dovoljno mjesta za cijelog fazana. Drugi stil skraćen je za jednostavno jahanje. Jakna s vremenom dobiva patinu, dojam otrcanosti, što joj daje šarmantan neuredni karakter - tradicionalno se na nošeni Barbour pričvršćuje pečat. Također ispušta prepoznatljiv pljesniv miris koji proizlazi iz voštanog sloja (neki ga čak uspoređuju s mirisom mokrog labradora). Barbour je pokrenut godinu dana nakon što je objavljen 'Sloane Ranger Handbook' i ubrzo je postao neizostavan dio garderobe svakog sloane rangera. Inače, u Britaniji je sloane ranger ili, jednostavno, sloane stereotipna osoba iz više srednje ili više klase, obično, iako ne nužno mlada, koja utjelovljuje vrlo poseban odgoj i pogled na svijet. Stil sloane ranger je jednoličan, jednostavan i neambiciozan, iako sofisticiran – svojevrstan pandan preppy stilu u SAD-u i francuskom bon chic bon genre.

Priručnik čak ima crtež stereotipnog sloanea označenog strelicom koja pokazuje na njegovu jaknu s natpisom: 'Barbour - zgužvan, nauljen i znojan.' A suradnja s Guccijem možda se mogla i predvidjeti jer drugi crtež prikazuje tipičnog sloanea kako nosi crne Guccijeve cipele. Princeza Diana posjedovala je takvu jaknu, naravno, i pomogla ju je popularizirati kasnih 1970-ih i ranih 80-ih. Tako je 'The Official Sloane Ranger Handbook' Petera Yorka i Ann Barr zapečatio identitet sloanea, a Diana u svom Barbouru te s biserima bila je oličenje tog stila. Sa sjedištem u South Shieldsu, gdje se i dalje izrađuju navoštene jakne Beaufort i Bedale, Barbour je 1890-ih počeo proizvoditi ribičku opremu, a zatim je 1930-ih prešao na motociklističku opremu i odijela za podmorničare tijekom rata. Kada je lansiran Beaufort, brend je usavršio svoju tehniku voštenja, što njegovu tkaninu čini izdržljivom.

Beaufort S vodootpornim premazom i džepovima s prednje strane, Beaufort je dizajniran 1982. kao jakna za lov, inspirirana stilovima koje je predsjednica J Barbour & Sonsa, Margaret Barbour, zabilježila na svojim putovanjima po Francuskoj. Četrdeset godina nakon što je ugledala svjetlo dana, ova jakna ima jednaku šansu biti viđena u chic baru u Sohou kao i na seoskom imanju.

Klasični Beaufort, koji se prodaje za 230 eura, ima ovratnik s nitnama koje omogućuju pričvršćivanje kapuljače, opciju podstave od flisa na patentni zatvarač i odvojivi preklop za vrat. Jedinstven za taj model, unutarnji džep pune širine savršene je veličine i za grad i za selo. Vjerojatno dizajniran za svježe ulovljenog fazana, taman je i za bocu mlijeka koju kupite na putu kući, a tu su i dva prednja prostrana džepa. Praktičnost i pristupačna kvaliteta jednako su korisne gradskom hipsteru i agentu za zemljište u Lincolnshireu, i upravo je zato Barbour izdržao sve ove godine. Ako tome dodate stalnu kvalitetu proizvoda - sve do činjenice da je brend još uvijek u obiteljskom vlasništvu i postoji već pet generacija - dobijete recept za dugovječnost koja nadilazi brojne konkurente.

Barbour







Barbour

Barbour se može usporediti s Hunterom, brendom koji je nekoć izgledao jednako izdržljivo - njegove čizme Wellington nosili su svi koji imaju stila, od princeze Diane, preko skromne djevojke u staji, do najnovije it djevojke na Glastonburyju. Ipak, kada je tvrtka 2008. godine preselila proizvodnju iz Škotske u Kinu, činilo se da to nije bio uspješan potez. Proširujući raspon boja i stilova kako bi privukao kupce iz cijelog svijeta, Hunter je izgubio britansko obilježje koje su svi željeli. Unatoč tome što je angažirao supruga Stelle McCartney, Alasdhaira Willisa, kao kreativnog direktora od 2013. do 2020., brend se nije mogao natjecati s onima koji su se širili u kategoriju luksuznih gumenih čizama, uključujući Pradu i Balenciagu, te je prošlog ljeta otišao u stečaj s dugovima većim od 100 milijuna eura. Spretnije prilagođavanje i širenje tržišta osiguralo je Barbouru opstanak. Poput kameleona, pronašao je nišu u svim modnim trendovima zadnjih nekoliko desetljeća, zadržavajući svoje temeljne vrijednosti. Stil sloane gubio je na popularnosti (polo, biseri, šampanjac, privilegirani bijelci), no nije prošlo dugo i Barbour je ponovno bio moderan – ovaj put preko 'stupa britanstva', festivala Glastonbury. A jakna Beaufort ubrzo je postala neslužbena uniforma za blatnjave festivalske izlaske, često u kombinaciji s gumenim čizmama i mini haljinom. Godine 2013. živahna it djevojka i obožavateljica Glastonburyja, Alexa Chung, surađivala je s brendom na stvaranju jakni u svom stilu, a partnerstvo je još uvijek aktualno – najnovija kolekcija inspirirana je Glastonburyjem iz 90-ih.

U 2020. Barbour je napravio hrabar prijelaz iz ruralnog u urbano kada je - poput drugih modnih kuća bogatog naslijeđa – zakoračio u područje street stylea. Suradnja sa skejterskim brendom Supreme, koji je postao utjecajna modna kuća, bila je radikalan odmak – ali je nekako uspjela. Još jedna pomalo nevjerojatna suradnja dogodila se 2022. godine, kada je cool i chic skandinavski Ganni sklopio partnerstvo s ovim brendom bogatog nasljeđa. Navoštene pamučne majice bile su ukrašene zajedničkim logom, a bili su tu i prošiveni karirani kaputi i šeširi koji, prema Vogueu, predstavljaju izgled 'cool djevojke'. Suradnja Ganni X Barbour također je uključila ponudu 50 recikliranih i prerađenih jakni. Lily Allen, Alexa Chung i Sienna Miller posegnule su za Barbourovom jaknom kao prečacem do indie estetike koju su pokazivale na festivalima u ranim 2000-ima. Lily James također je noseći Barbourovu jaknu izgledala vrlo cool. Rishi Sunak poklonio je jedan primjerak Joeu Bidenu tijekom njegova službenog posjeta SAD-u prošlog ljeta. Jakna je bila prilagođena, s natpisom 'Mr President' izvezenim na prednjoj strani. Osoban poklon, a vrlo simboličan - znak britanskog stila, ali i dobrog odnosa dvojce političara. Inače, premijer Sunak i sam je često viđen kako nosi taj izvorni britanski brend. Princeza od Walesa nosila je četiri Barbourove jakne posljednjih godina, uključujući primjerak iz kolekcije nastale suradnjom s Alexom Chung. Kraljica voskom premazanih jakni Dame Margaret Barbour, predsjednica tvrtke, ono je što bi obožavatelji mogli nazvati legendom. Godine 1964. udala se za Johna Barboura, praunuka osnivača brenda koji je započeo s prodajom nauljene kože iz Škotske (vodootporna tkanina koja se obično koristi za izradu odjeće) na tržnici South Shields. Vjerovala je da bi mogla imati miran život kao učiteljica i majka njihove kćeri Helen, ali kada je John iznenada umro 1968., bila je ubačena u obiteljski posao radeći s njegovom majkom Nancy 'Granny' Barbour te je postigla nevjerojatan uspjeh. Imala je samo 28 godina kada je postala udovicom, s dvogodišnjom kćeri i neočekivanim nasljedstvom pokojnog supruga - većinskim udjelom u J. Barbour & Sonsu. Do tog trenutka Barbour je snažno poslovao više od 75 godina, bila je to obiteljska tvrtka četvrte generacije s jasnom prepoznatljivošću. Počevši na tom temelju, Margaret je transformirala obiteljsku tvrtku razvijajući nekoliko svojih ideja. Uvidjevši otvaranje country niše na tržištu, obnovila je liniju jakni za novu generaciju. Godine 1983. Barbour je predstavio voštanu jaknu Beaufort. Elegantan, jednostavan, vrlo praktičan, višenamjenski i, što je možda najvažnije, nosiv u gradu i na selu, taj je model brzo postao ikona britanskog stila.

Tvrtka koju je dame Margaret naslijedila bila je opterećena dugovima. No vještim vodstvom i dobrim potezima podigla je Barbour s financijskog dna, a 2008. godine imala je 8,2 milijuna funti dobiti uz promet od 68 milijuna funti. Ipak, nije ni sanjala da će postati matrijarh proizvodnje. 'Samo sam željela imati djecu', kaže ona svojim profinjenim sjeveroistočnim naglaskom. Osobna tragedija iznenada ju je dovela na vrh Barboura. Njezina odluka da preuzme tvrtku djelomično je bila misija da dovrši posao koji je započeo suprug kada je naslijedio posao od svog djeda: 'Znala sam koliko je volio Barbour. Želio bi da nastavim s time.' Stoga se odvažila i donijela odluku. 'Umro je u lipnju. Uzela sam slobodan kolovoz i počela u rujnu.' Nova, sveobuhvatna uloga, kaže, bila je i način da se nosi s tugom.

Esencijalan odjevni predmet Oni koji su svoje tinejdžerske godine proveli u otrcanim underground klubovima tijekom 2000-ih znat će da Beaufort nije samo nezamjenjiva jakna za članove kraljevske obitelji koji uživaju u okrepljujućoj šetnji po Balmoralu, već je bio, baš poput Burberryjevog kariranog balonera ili Mulberryjevog Bayswatera, esencijalni odjevni predmet za indie sleaze generaciju.

Radila je u svim odjelima, od recepcije do računovodstva. 'Provela sam puno vremena u tvornici, učila sam kako napraviti jaknu i raditi u skladištu, učila sam kako rješavamo zakašnjele narudžbe, naručivala tkanine, pratila rokove, prosljeđivala narudžbe.' Istraživanje tržišta bilo joj je prioritet. 'Saznala sam što ljudi misle o nama, našim metodama poslovanja, našim proizvodima', kaže ona. Zatim je napravila radikalne promjene, dovodeći nove zaposlenike posvećene njezinoj viziji transformacije tvrtke u međunarodni brend. Pretvarajući Barbour u poznato ime, nije imala grižnju savjesti oko kopiranja stilova drugih trgovaca. 'Radila sam na trgovačkom štandu u Francuskoj 1970-ih i vidjela sam razne zanimljive male jakne. Vratila sam se i rekla: ‘Moramo ih napraviti.’ Ovaj posao zasniva se na tome što svi drugi rade i kako možete staviti svoj pečat na to.' Ključ za postizanje promjene, kaže ona, bila je njezina 'vještina u odnosima s ljudima'. Zapošljavanje dobrih upravnih direktora (prvo Malcolma Sutherlanda, a kasnije Stevea Bucka) je ključno: 'Ne možete sve sami… Nikad nisam bila dovoljno uobražena da mislim da znam sve odgovore.'

Usprkos svojoj hladnoj i otmjenoj eleganciji, dame Margaret odlučno inzistira na tome da je tjeskobna prilikom svakog intervjua. Sklona ih je izbjegavati prezirući osobni publicitet te čuvajući poseban prezir za liste bogataša na kojima nerijetko završi. 'Ne daju točne informacije', kaže ona. 'To je vrijednost dionica u tvrtki, a ne moje bogatstvo', dodaje i uznemirenost je nakratko poremeti prije nego što se sabere i počne ponovno sjediti ravnih leđa za blijedim uredskim stolom u svom prilično jednostavnom uredu u South Shieldsu. No ona je jedna od najbogatijih u Velikoj Britaniji, a njezino obiteljsko bogatstvo procjenjuje se na oko 500 milijuna eura. A ta sposobnost prikrivanja unutarnje tjeskobe čeličnom vanjštinom možda potječe iz njezine rane karijere u 1960-ima kao učiteljice u prvoj londonskoj općoj školi. Tijekom više od četiri desetljeća na čelu Barboura imala je mnogo prilika za usavršavanje te vještine. Prošle godine, slaveći 40. godišnjicu Beauforta, dame Margaret otkrila je kako je uspjela preuzeti jednu od najpoznatijih svjetskih tvrtki iznimne baštine i neprimjetno je transformirati, održavajući Barbour relevantnim sljedećih četrdeset godina. 'Davne 1983. godine Beaufort je bio novi stil jakne, kakav prije nije bio viđen. Ali iz svojih istraživanja i inozemnih prodajnih posjeta znala sam da postoji potreba za novom, ležernom lifestyle jaknom, višenamjenskom i multifunkcionalnom, koja se može nositi bilo gdje - bilo da se šećete selom ili kupujete u gradu. Svestranost i praktičnost Beauforta značile su da je brzo postao vrlo uspješan. Bilo je to ono što su ljudi tražili', kaže Margaret.

'Preuzela sam tvrtku u najtužnijim okolnostima. Moj suprug John, četvrta generacija obitelji Barbour, iznenada je preminuo u dobi od 29 godina. Ostala sam s malim djetetom i većinskim udjelom u ovoj tvrtki koja je postojala gotovo 75 godina. Svi su mi savjetovali da prodam, ali znala sam koliko je posao značio Johnu i znala sam da bi on želio da nastavim. On je vidio priliku u seoskoj odjeći i dizajnirao je Durham, laganu jaknu koja se koristila za pecanje, promatranje ptica i šetnju. Uvođenje Beauforta, kao i Bedale i Bordera, bilo je nastavak Johnovog naslijeđa. Jako sam ponosna na to što su danas te tri jakne učinile Barbour doista poznatim imenom', kaže Margaret. Tu je na scenu stupila pokojna kraljica Elizabeta. Ona ostaje žena s plakata za Barbour – ruralna, bezbrižna i definirana rigoroznom praktičnošću, ova populacija slučajno je elegantna - oni nisu to izabrali kao modni izričaj. Teško je točno odrediti kada je pokojna kraljica dobila svoj prvi Barbour, ali postoje deseci njezinih fotografija snimljenih u Windsoru i Balmoralu od 1970-ih naovamo kako nosi kilt, čvrste cipele za hodanje i jednu od svojih voljenih Hermesovih marama. Poznato je da je odbila ponude Barboura da joj zamijeni jaknu (toliko staru da je njezin stil već odavno izašao iz proizvodnje), preferirajući umjesto toga da je ponovno navošte. 'Ponosna sam, lady Margaret, što vam mogu uručiti ovaj orden. Sigurna sam da u svakom ormaru u Britaniji postoji jakna Barbour', rekla je, a Margaret nije suspregnula suze kada ju je Elizabeta II 1991. imenovala damom i zapovjednicom Britanskog Carstva te potvrdila ono očito: da je kultna voštana jakna – izvorno dizajnirana za ribolov, streljaštvo, promatranje ptica i, ukratko, bilo koju aktivnost na otvorenom koja zahtijeva čvrstu, vodootpornu i laganu gornju odjeću – britanska koliko i kiša, marmelada od naranče ili čaj u pet sati. Štoviše, ona sama, kraljica, oduvijek je nosila ovaj predmet koji je postao moderan – dovoljno je pogledati Pradinu reviju za proljeće/ljeto 2023.

Prodaja jakne stvorene na sjeveroistoku Engleske udvostručila se u New Yorku izlaskom filma 'Kraljica' s Helen Mirren. Ali kraljičina snaha, lady Diana, tadašnja princeza od Walesa, učinila ju je slavnom - zauvijek. 'Jedan od najvećih utjecaja imala je, naravno, princeza Diana. Za nas je to bilo presudno u podizanju svijesti i privlačenju šire baze kupaca, od kojih mnogi nikada ne bi ni pomislili kupiti Barbourovu odjeću', prisjeća se Margaret 1980-ih, koje su se za nju pokazale plodonosnima. Otprilike u to vrijeme ljudi sa sela koji su nosili Barbour 'cijeli život' počeli su ga nositi i u drugim okolnostima. Isto vrijedi za dobrostojeće mlade djevojke iz Kensingtona i Chelseaja, a koje su, poput Diane Spencer, s prijateljicama izmjenjivale suknje od tartana, džempere od kašmira i biserne ogrlice. U isto to vrijeme Margaret je lansirala svoju verziju klasičnog odjevnog predmeta koji je izumio John Barbour 1985.: Beaufort, ležerniju, svestraniju i višenamjensku jaknu koju možete nositi posvuda, bilo da idete u šetnju selom ili kupovinu u gradu. 'Zahvaljujući svestranošću i praktičnosti uspjeh je bio zajamčen', objašnjava poduzetnica i filantropkinja.

Tihi luksuz Slično kao gumene čizme Hunter ili Land Rover, mnogi povezuju Barbourovu odjeću s britanskim selom: nosi se za svakodnevne šetnje s psima, izlete u stoljećima stare lokalne pivnice ili kao vodootporni sloj za lov po kiši. Komad je to čija praktičnost nadmašuje prolazne trendove. I koliko god je ta jakna uniforma za stanovnike sela, također je omiljena u višim slojevima britanskog društva. Bivši vojvoda od Edinburgha dao je brendu svoj prvi kraljevski nalog 1974., a pokojna kraljica slijedila ga je 1982. i 1987. Naravno, kraljevski afinitet prema brendu dokumentiran je u 'Kruni', a nakon premijere četvrte sezone, mjesto za preprodaju luksuznih proizvoda RealReal zabilježilo je porast od 46 posto u prodaji Barbourovih komada u usporedbi s prethodnim mjesecom. The Cut je zato nazvao seriju 'Barbour jacket porn'. Te su jakne često korištene i na filmu i televiziji za dočaravanje određene razine otmjenosti. Još jedna 'Made in England' ikona, James Bond, nosio je jaknu Beacon Sports u 'Skyfallu', a u novije vrijeme Logan Roy iz 'Nasljeđa' nosio je britansku marku dok je pokušavao pridobiti investitore ili u lovu na divlje svinje. I dok 007 ne treba koristiti odjeću da bi potvrdio svoje britansko porijeklo, kod Roya se radi o zamjeni praktične upotrebe za obilježje ukusa, a nošenje ovog brenda postaje distanciranje od stereotipnog američkog klišea 'novog novca'. Naravno, dovodi to do trenda koji u posljednje vrijeme privlači veliku pozornost - tihog luksuza. HBO-eva serija bila je vitalni poticatelj za to, a Barbour prirodno spada u tu kategoriju - ipak ne možete nositi kaput od kašmira brenda Loro Piana za kišni vikend u Cotswoldsu.

Filantropija i održivost 'Uvijek smo ostali vjerni svom nasljeđu i temeljnim načelima kvalitete, trajnosti, pažnje posvećene detaljima i prikladnosti za svrhu u svemu što radimo. Sretni smo što imamo arhivu jakni koje sežu do 1910. godine. S katalozima koje je predstavio Malcolm Barbour - pripadnik druge generacije obitelji koji je potajno želio biti novinar - naši dizajnerski timovi mogu ih koristiti kao inspiraciju osiguravajući da ostanemo autentični i vjerni svojim korijenima dok isporučujemo kolekcije relevantne u današnjem načinu života', ističe Margaret. Barbour, klasični i suštinski britanski brend u obiteljskom vlasništvu, nalazi se u jedinstvenoj poziciji u kojoj se čvrsto drži prošlosti, ali istovremeno prihvaća budućnost. Dok se s poštovanjem odnosi prema svojim korijenima i naslijeđu 128 godina starog brenda za outdoor, Barbour također gleda unaprijed, istražujući kako su njegove temeljne kvalitete usklađene s održivošću.

'Smanjenje našeg utjecaja na okoliš i odgovorno djelovanje oduvijek je bilo u srcu Barbourove filozofije. Ponovno voštimo i popravljamo jakne više od 100 godina, otkako je tu uslugu uveo Malcolm Barbour 1921. Godine 2020. uveli smo inicijativu Wax for Life, koja spaja usluge ponovnog voštenja i popravka s našom cirkularnom shemom recikliranja pod jednim krovnim nazivom. Barbour Re-Loved omogućuje kupcima da nam vrate svoje jakne kada im više nisu potrebne u zamjenu za vaučer. Uzimamo njihovu staru jaknu, očistimo je i popravimo te je učinimo spremnom za ponovno 'voljenje' u novom domu. Produljenje vijeka trajanja jakne jedan je od najučinkovitijih načina za smanjenje njenog utjecaja na okoliš. Kako nastavljamo rasti i razvijati se kao tvrtka, naša je dugoročna vizija i misija kontinuirano poboljšavati naše reference održivosti dok svi tražimo načine na koje napraviti razliku i smanjiti utjecaj na okoliš', kaže dame Margaret.

Uspješne suradnje bile su ključne za uspjeh A tu su i brojne pomno birane suradnje koje su uvijek dobro funkcionirale za Barbour. Bilo ih je mnogo, a svaka je odabrana s različitim tržištem na umu. Ove sezone obilježava se peta suradnja s House of Hackney, naprimjer; druga s londonskim brendom visoke mode Roksanda te druga s brendom koji je sinonim za skandinavski cool stil, Gannijem. Prošlog proljeća dogodila se i suradnja s velikanom francuske mode Chloé, a ponovno je predstavljala novo tržište - mlađe, ekološki osviještenije. Nedavne suradnje s Gannijem i Guccijem smatraju se jednim od razloga za postizanje vrtoglave prodaje prošle godine. Ove su suradnje privukle novi kontingent obožavatelja, a oni nisu investirali samo u klasični maslinastozeleni stil. Nose se svijetli tonovi, ali i modeli u kestenjastoj i neonski žutoj boji, a vrlo su popularni oni nastali u suradnji s dizajnericom Roksandom Ilinčić. U ljeto 2022. Ganni je predstavio artikle iz suradnje s Barbourom na Tjednu mode u Kopenhagenu. Linija je uključivala kolekciju konfekcijske odjeće, kao i Ganni x Barbour Re-loved s 50 prerađenih originala. A izazvala je poprilično uzbuđenje. Ganni je zadržao opću strukturu jakni igrajući se bojama i proporcijama. Na nekima Barbourov samtasti ovratnik ima prepoznatljiv Gannijev oblik, a drugi imaju vez i zakrpe. Povezanost između brendova nije očita, a spoj je Gannijeve veze s mladošću i modernošću te Barbourove prožetosti poviješću, što je nešto u čemu su se Gannijevi dizajneri Ditte i Nicolaj Reffstrup dobro snašli. 'Odaziv je bio nevjerojatan', kaže kreativna direktorica Ditte Reffstrup o suradnji skandi brenda s britanskim Barbourom. 'Komadi su se brzo rasprodali, a kupci su tražili još.' Ta potražnja rezultirala je drugom suradnjom s Barbourom, predstavljenom krajem prošle godine kolekcijom od devet komada vanjske odjeće i dodataka.