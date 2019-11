'Now' by Karat Jewelry & Maja Matas

Nova 'NOW' kolekcija svojim IT komadima daje novu definiciju minimalizma

Tako tres French, tako šik, a u potpunosti hrvatsko. Na tržište je upravo lansirana 'NOW' kolekcija poznatog branda nakita Karat Jewelry, koji broji skoro sedamdesetogodišnju tradiciju vrijednu svake pažnje, i nagrađivane dizajnerice Maje Matas. Dizajnerska kolekcija imena NOW predstavlja komade nakita koji su naoko ‘obični’, ali zapravo toliko posebni i vrijedni. Baš i kao svakodnevnica u našim životima.

Poruka jednostavne, a opet fascinatne kampanje jest osvještavanje života u momentu. ‘U ubrzanoj svakodnevnici često zaboravljamo vidjeti ljepotu u malim trenutcima. Gotovo uvijek propuštamo "colateral beauty". Kolekcija NOW nastala je iz želje da se osjećamo dobro i blistavo u svakom trenutku. Neovisno koliko taj trenutak bio neglamurozan i krajnje operativan… NOW je naš unutarnji preokret. Koncept koji slavi življenje u momentu. NOW žena je znatiželjna, ambiciozna, ne traži idealan trenutak, ne čezne za onim što nema. Slavi ono što ima.’ - objašnjavaju Rene Krasnić Velicki i Maja Matas.

The time is NOW. Your time is NOW.

Kolekcija je dostupna na webshopu, dok sve novitete ovog branda možete pratiti na Instagram profilu Karat Jewelry-ja.

Rad Maje Matas možete pogledati na stranici i Instagram profilu.