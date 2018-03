Nova So pure linija za savršenu kosu

Recept iz prirode za bujnu kosu punu volumena

San svake suvremene žene imati je bujnu i sjajnu kosu koja je oduvijek bila simbol ljepote i ženstvenosti; no zbog učestalog tretiranja različitim sredstvima, ona postaje suha, rijetka i oštećena. Dolazak proljeća označava promjenu u strukturi kose te ju je potrebno pravilno njegovati kako bismo je pripremili za nadolazeće toplije dane. Jedan od vodećih beauty brendova Keune, donosi novitete namijenjene njezi tanke kose bez sjaja, kako bi svaka žena imala željenu bujnu i sjajnu kosu.

So Pure Voluminizing šampon za raskošan volumen, s aromaterapijskim eteričnim uljima limuna i palmarosea, namijenjen je tankoj kosi bez sjaja. Ovaj organski šampon ne sadrži sulfate i parabene, no zato sadrži biljne ekstrakte s prirodnim aktivnim sastojcima i certificirano organsko arganovo ulje, dobiveno iz stabla argana koje raste u Atlas gorju u Maroku. Ono što ovaj šampon čini prirodnim činjenica je da je „vegan friendly“, odnosno ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla. Bogat je provitaminom B5 za bujniju teksturu, što rezultira kosom punom volumena bez otežavanja. Drugi novitet na hrvatskom tržištu je So Pure Voluminizing regenerator u pjeni, koji održava volumen i hrani svaki pramen kose. Ova ultra lagana regenerativna pjena za kosu daje sjaj tankoj kosi te je pritom ne otežava. Također sadrži biljne ekstrakte s prirodnim aktivnim sastojcima i certificirano organsko arganovo ulje, provitamin B, a kao i šampon, pjena ne sadrži sulfate i parabene, što kosi daje prirodni volumen.

Među mnoštvom proizvoda na kozmetičkom tržištu teško je pronaći one koji zaista djeluju te istovremeno ne sadrže štetne sastojke koji oštećuju kosu. Ova prirodna i organska linija prikladna je za svakodnevnu uporabu te će zasigurno pronaći svoje mjesto među najkvalitetnijim proizvodima za njegu kose. Specijalna eterična ulja korištena u liniji So Pure, koja dolaze iz organskog uzgoja, na najnježniji način hrane, maze i paze kosu, čineći ju prekrasno svilenkastom i zdravom. Nova dostupna je u Keune frizerskim salonima, specijaliziranim trgovinama i web shopu.