Njezin stil odijevanja u prošlosti je izazvao burne reakcije javnosti, a zbog nošenja hlača postala je modna ikona i zaštitnica neovisnih žena

Godine 2003., 29. lipnja, u 96. godini života svijet je napustila neponovljiva Katharine Hepburn, a koju su oštroumnost, žestoka neovisnost i rušenje odjevnih normi učinili damom s posebnom karijerom u svijetu Hollywooda

'Navukla sam hlače prije 50 godina i proglasila neku vrstu srednjeg puta', izjavila je Hepburn Barbari Walters u intervjuu iz 1981. godine. Sto devet godina nakon rođenja ove filmske ikone u američkoj saveznoj državi Connecticut nevjerojatno je to koliko ju je njezina odluka da nosi hlače uspjela učiniti posebnom – ne samo u svijetu svojih vršnjakinja iz starog Hollywooda, već i u onom suvremenih glumačkih zvijezdi koje još uvijek nisu ni približno toliko smione.

U dobi od devet godina Hepburn je obrijala glavu, a zatim potrčala i obukla odjeću starijeg brata. 'Imala sam fazu kao dijete kad sam poželjela biti dječak jer sam mislila da se dječaci više zabavljaju', svojedobno je izjavila autorici svoje biografije Charlotte Chandler. 'Voljela sam biti dječak pa sam odlučila da me ljudi od tada zovu Jimmy. To mi se ime jednostavno svidjelo, a svojoj obitelji također sam rekla da me oslovljavaju tako.'

Kao glumica u usponu, njezin cross-dressing alter ego postao je uloga koju je godinama igrala. 'Za ljude sam stvorila lik Jimmyja, no iznutra se nikada nisam osjećala poput njega', naglasila je autorici svoje biografije.