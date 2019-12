Nikolina Ristović zna kako se nosi najpoželjniji uzorak ove sezone

Nikolina Ristović, TV voditeljica koja se preselila u Beograd gdje živi sa suprugom Vidojem Ristovićem i kćerkicom Unom Sofijom, redovito plijeni poglede svojim sjajnim modnim kombinacijama

Nikolina je bez greške iskombinirala traperice širih nogavica s modernim kaputom trendi kariranog uzorka koji su ove sezone apsolutni must have uz naravno one u klasičnoj crnoj ili boji devine dlake.

U jednom je ranijem intervjuu za Story.rs otkrila pogađaju li je komentari na račun njezinih modnih kombinacija.

'Bitnije mi je tko govori nego što, a modu doživljavam dovoljno neozbiljno da o komentarima ne vodim računa. Sve što se na meni nađe stavljeno je s punim povjerenjem, iako ponekad, poslije određenog vremena, samu sebe demantiram. No, to se može dogoditi samo ako zaključim da to nije bilo baš senzacionalno. Imam dovoljno i životne i modne zrelosti da me ne dira ako netko misli da sam odjenula pogrešnu boju ili da tenisice trebam zamijeniti nečim drugim', rekla je voditeljica.