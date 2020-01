Nije vam drago kad vam daju više godina nego što imate? Možda radite neke od ovih modnih grešaka

Odjeća koja nosimo može skinuti, ali i dodati godine, stoga svakom stajlingu treba dati puno pozornosti. Donosimo nekoliko trikova koji nas mogu pomladiti u trenu

Budimo iskreni, iako je unazad nekoliko sezona trend upravo na oversized komadima od kaputa pa do hlača, to dobro izgleda samo na rijetkim sretnicama poput modne kameleonke Rihanne . Umjesto preširokih hlača koje će vam, osim ako niste manekenske građe, dodati kilograme (a i godine), radije se odlučite za odjeću koja laska figuri.

Printevi poput krupnog cvjetnog uzorka ili neobičnih grafičkih uzoraka katkad mogu proizvesti kontraefekt te to ostavite blogericama poput Olivije Palermo koja je tu prava modna majstorica. Radije se odlučite za uvijek elegantne sitne točkice ili prugice: to su uzorci koji nikad neće izaći iz mode, a djeluju vrlo mladenački.

Šminkanje se također treba prilagoditi dobi, pa ono što smo nosili u 30-ima, u 50-ima više ne izgleda tako dobro. Dramatično našminkane oči s previše olovke na donjim i gornjim kapcima ili prejaka podloga dodatno će vas postarati, pa svakako promijenite make up rutinu i naglasite najbolje na licu. Nećete pogriješiti s kremastim rumenilima u nježnim nijansama ružičaste ili boji breskve: ovo je trik koji će vas pomladiti u trenu. Uvijač za trepavice i maskara neka se svakako nađu u vašoj make up torbici, a teške pudere zamijenite prozračnijim varijantama.

Make up

Zaigrajte se s bojama

OK, ako ste oduvijek bili ljubiteljica nude tonova ili tamnih boja teško da ćete se odvažiti na dramatične stajlinge od glave do pete u vedrim nijansama no pokoji detalj u nekoj živoj boji može napraviti čuda za svaki stajling, pa se odvažite i na taj modni iskorak. Nećete požaliti.