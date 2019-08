'Ne pripadam skupini žena koje se trude vratiti staru liniju nakon poroda'

Prije nešto više od godinu dana, poznata američka glumica Kirsten Dunst po prvi je put iskusila čari majčinstva o kojem je, između ostalog, progovorila za magazin PorterEdit poznate modne trgovine Net-a-Porter

Sina, kojem je nadjenula ime Ennis, 36- godišnja glumica dobila je u vezi s američkim glumcem Jessejem Plemonsom , a kako otkriva u intervjuu, do sada nije ni pomišljala na vraćanje u tjelesnu formu nakon poroda.

'Tijekom odrastanja susrela sam se s brojnim ženama koje su na mene imale pozitivan utjecaj. U tinejdžerskim danima kada sam surađivala s redateljicom Sofiom Coppolom jednom mi je prilikom rekla da nikada ne bi trebala popravljati izgled svojih zubi, iako bi me brojne osobe mogle uvjeriti u suprotno', priznaje glumica istaknuvši kako su joj zbog uloge u filmu ' Spider-Man ' brojni sugerirali posjet ortodontu u cilju postizanja savršenog holivudskog osmijeha.

U svibnju prošle godine s 31-godišnjim zaručnikom, američkim glumcem Jessejem Plemonsom, Kirsten Dunst dočekala je sina kojemu su nadjenuli ime Ennis, a pola godine nakon poroda Kirsten je uočena na setu svoje nadolazeće serije 'On Becoming A God In Central Florida'.