Ne može jeftinije i jednostavnije od ovoga: Od paleta napravite šik komade namještaja

Ponekad je i uz malo novca moguće postići maksimum. Ako razmišljate na koji način dotjerati terasu ili začiniti dom cool detaljima, možda vam u tome mogu pomoći palete koje su posljednjih godina postale pravi hit u uređenju interijera. Mogu se nabaviti za uistinu sitnu svotu novca ili čak besplatno, a s njima se itekako lako radi i mogu se napraviti čuda. Ova galerija je dokaz za to. Najčešće se upotrebljavaju za izradu vrtnih garnitura ukrašenih jastucima, stolića i noćnih ormarića, a odlična ideja je i podnožje kreveta izrađeno u potpunosti od paleta, na koje dolazi samo madrac. Neki su otišli toliko daleko da su od njih napravili čak i vrtne kućice. Mogućnosti je uistinu mnogo, a pronašli smo i nekoliko interesantnih videa da vam pomognu provesti ideje u djelo.

Pronašli smo odlične ideje za to kako iskoristiti palete u uređenju interijera i eksterijera, a najbolje od svega je to što sve one zahtijevaju malo vremena te još manje novca