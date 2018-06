Najpoznatija plus size ljepotica zna kako dovesti internet do usijanja

Ashley Graham, najpoznatija i vjerojatno najuspješnija plus size ljepotica, ne posustaje. Koristi svaku priliku kako bi pokazala i dokazala koliko je uspješna u svijetu mode

Najuspješnijoj plus size ljepotici Ashley Graham ponovno je pošlo od ruke ostaviti internet bez daha. Slavna ljepotica jedini je plus size model koji je dospio na Forbesovu listu top 10 najplaćenijih modela svijeta sa zaradom od 5,5 milijuna dolara i to s dobrim razlogom.