Najpopularnije sandale prošloga ljeta i dalje dominiraju modnom scenom

Takozvane sandale Loupe s potpisom britanskog brenda Dune prošloga ljeta postale su ogroman hit na modnoj sceni, a u novoj ljetnoj sezoni potražnja za ovim specifičnim modelom i dalje ne jenjava

'Na vrhuncu ljetne sezone jedna od svakih šest fotografija kupaca koji su nas označili na Instagramu sadržava sandale Loupe. Svaki tjedan od travnja do lipnja 2018. godine one su bile najprodavaniji model obuće u našoj web trgovini, a termin 'Loupe' bio je najtraženija stavka na našim stranicama od svibnja do srpnja 2018.', ističe glasnogovornik britanskog brenda.