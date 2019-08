Najduži zipline na svijetu u režiji našeg čovjeka Viktora Šimunića

Sve zajedno djeluje jako impresivno no ujedno i zastrašujuće, ali odustajanje od spusta nije dolazilo u obzir. Kad smo se već toliko namučili da dođemo do tamo, a i taksist nas je čekao sa upaljenim taksimetrom, odlučili smo blokirati strah i prepustiti se adrenalinu kaže Viktor

Dubai je lak velegrad za razgledavanje pošto postoji metro koji povezuje aerodrom sa svim bitnim turističkim odredištima. Prvi dan u Emiratima su uspješno iskoristili u turističkom razgledavanju grada, no drugi dan je predstavljao problem i tu počinje velika avantura u nepoznato. Veliki dio večeri potrošio se razmatrajući načine kako doći do 160km udaljene planine kako nebi propale unaprijed preko interneta kupljene karte. Jedna karta s popustom od 50% je iznosila cca 600kn. Na kraju dana zaključak: jedina realna opcija kako doći do planine- vožnja taksijem.

Pred planinom Jebel Jais dočekalo ih je organizirano, stručno i ljubazno osoblje zaduženo za zipline. Nakon oblačenja sigurnosnr opremr, kombijem su se uputili do platforme. Viktor kaže: "Na početnoj točki zipline-a, postavili su nas u položaj licem prema dolje, što čini osjećaj ptice u zraku. Tako pričvršćeni, viseći, čekali smo na spust barem 5 minuta sa zastrašujućim pogledom u provaliju. Ispred mene je jedna žena zbog straha odustala. To nije ni čudno, jer i mi kad smo prvo zagledali zipline, odnosno provaliju ispod njega, osjetili smo veliki strah."

Nakon toga Viktor dodaje: "Sve zajedno djeluje jako impresivno no ujedno i zastrašujuće, ali odustajanje od spusta nije dolazilo u obzir. Kad smo se već toliko namučili da dođemo do tamo, a i taksist nas je čekao sa upaljenim taksimetrom, odlučili smo blokirati strah i prepustiti se adrenalinu. Dok sam čekao spust moram priznati da mi je bilo teško disati, te sam, kako bi se opustio, pričao sam sa sobom. No kad je spuštanje krenulo, shvatio sam da je to jedna od najboljih avantura u koju sam se upustio, osjećaj je bio izvanredan! Osjećaj je doslovno kao da letite, podloga se svakim trenom sve više udaljava i udaljava. Svakim metrom je provalija bila sve dublja. Kada sam preletio iznad parkirališta, automobili su mi se činili kao igračke, a ljudi kao mravi. Toliko sam uživao u pogledu na impresivnu planinu da nisam htio da taj adrenalin prestane. Zaista sam uživao u svakoj sekundi."

Kad je spust završio, opet se nađete u „zraku“, naime sletite na platformu koja „lebdi“. Nakon toga slijedi novi spust, kraći, koji vodi do drugog dijela planine.

Sveukupno, spust traje otprilike dvije minute, brzina letenja odnosno kretanja između 120 -170km/h na visini od 1.823m.