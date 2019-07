Modno usklađeni: U crnom od glave do pete nikako nisu mogli proći nezapaženo

27-godišnji Butler na crvenom tepihu, poput Sofie i Joeja, na svečanoj premijeri pojavio se u crnom od glave do pete u društvu dugogodišnje djevojke Vanesse Hudgens . I dok je Vanessa plijenila pozornost u uskoj haljini s detaljima prozirnog tila, njezin odabranik odlučio se za klasično odijelo s dodatkom crne košulje.

Svečana holivudska premijera Tarantinova filma 'Once Upon a Time in Hollywood' na crvenom tepihu kineskog kazališta TCL uspjela je okupiti brojna poznata lica uključujući poznate glumačke parove koji su navedenim povodom zablistali u modno usklađenim izdanjima