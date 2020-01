Modno usklađene slavna mama i kćerkica: U istim kaputima kojih se ove sezone ne možemo zasititi

Bogata nasljednica Nicky Hilton Rothschild s najmlađom kćerkicom Teddy Marilyn modno se uskladila za šetnju njujorškim ulicama, odjenuvši vrlo slične čupave kapute u istoj boji

Topao i udoban izbor je broj jedan za brojne dame, pa ne čudi što ga Nicky Hilton obožava. Iako je luda za kaputima priznaje da više nije slaba na 'it' torbe i to iz jednostavnog razloga.

'Kad sam bila mlađa bila sam luda za njima, ali više nisam. One su ionako 'it' jedan kratak period, a osim toga stalno viđaš druge s istom torbom. Sad svoje torbice kupujem na putovanjima, no bez obzira našla ih na buvljaku u Saint Tropezu ili u nekim malim buticima bitno je da su jedinstvene i da neću sresti pet žena s istom torbom', kaže Hilton.

Priznaje i da ne voli kupovati online jer voli stvari popipati, dodirnuti i probati prije kupnje.

'Privlače me komadi čija mi silueta laska. Volim kratke haljine i modne klasike, poput sakoa, balonera, male crne haljine i obožavam ih nadograđivati modnim dodacima. Moja najdraža kombinacija su skinny traperice, majica, sako i balerinke. Volim traperice iz Topshopa, a njihov model Joni mi je najdraži. Otkako sam postala mama odijevam se puno praktičnije i sad mi je puno mi je draže za kupovati za njih nego za sebe', kaže Hilton.