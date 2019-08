Modni ulovi: Ove ćete torbe narednih mjeseci viđati posvuda

Izraz 'it' torba često se pretjerano koristi, no kada je riječ o silueti torbe koja se tradicionalno nalazi u rukama britanske kraljice Elizabete, modni eksperti vjeruju da je ove jeseni i više nego dostojna titule 'it' modela

Bezbroj dizajnerskih imena poput špajolskoga Loewe, Irkinje Simone Rocha ili njemačke dizajnerice Jil Sander u nadolazeće modne kolekcije uvrstili su vlastite verzije takozvanih frames torbi čija je glavna karakteristika naglašeni geometrijski oblik, a torbe navedene siluete upravo godinama preferira nositi britanska kraljica Elizabeta.

Vintage izgleda, strukturirane siluete i s dodatkom elegantne ručke, takozvane frames torbe već sada imaju pravu vojsku obožavateljica na Instagramu, a klasičnim torbama frames opsjednuto je i predstavništvo poznate modne trgovine Net-a-Porter.