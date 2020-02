Modni stručnjaci složni: Ovo su cipele koje će vladati još nekoliko narednih mjeseci

Životinjski uzorak, modni komadi inspirirani 90-ima i velika popularnost takozvanih tatinih tenisica trendovi su koji su obilježili 2019. godinu, a na pitanje koji će modeli obuće dominirati modnom scenom u narednim mjesecima pokušali su odgovoriti top buyeri u modnoj industriji

'Čizme s debelim potplatom, posebice modeli takozvanih combat čizmi, neupitne su pobjednice aktualne sezone' ističe direktor odjela za ženske cipele, torbe i dodatke u robnoj kući Saks Fifth Avenue, Will Cooper.

Prema njegovim riječima do toplijih dana i dalje ćemo viđati ažurirane verzije čizmi s debelim potplatom s prozirnim detaljima i kontrastnim vezicama, a modeli kakve su ove sezone lansirali talijanske modne kuće Prada i Bottega Veneta i dalje su veliki modni favoriti.

'Gole' sandale s četvrtastim oblikom potplata kao veliki prošlogodišnji hit, doživjele su male ali značajne preinake u formi oblijeg potplata, a brendovi poput talijanske Bottege Venete i američkog The Row te bugarskog By Far dalje nastavljaju lansirati elegantne i moderne stilove ove popularne obuće minimalističke estetike.