Modni promašaj hrvatske plus size ljepotice: Grudnjak na izvol'te, čipka i kratko ne idu skupa

Hrvatska Ashley Graham, kako su je mediji prozvali, te najuspješniji plus size model, Lucija Lugomer, osvanula je na Avonovom beauty događanju u prozirnoj čipkastoj haljinici

Plus size ljepotica Lucija Lugomer često ima problema s odabirom stajlinga, a nedavno se našla i na meti našeg Fashion Gurua , koji je njezin stajling nazvao infantilnim te ju uvrstio na listu najgore odjevenih osoba u Hrvatskoj . Kao velika ljubiteljica kozmetike, 24-godišnja ljepotica raskošnih oblina prisustvovala je Avonovom beauty izazovu i predstavljanju novih proizvoda.

Lucija se na svom Instagramu redovito pohvali make up look-ovima, obzirom da se plus size ljepotica najradije sama šminka, što za svakodnevne prilike, što za javna događanja. No sa stajlingom u kojem se pojavila na Avonovom događanju Lucija nažalost nije odradila tako dobar posao kao i sa šminkom.