Modne greške koje najčešće radimo tijekom hladnijih mjeseci

Ljeti je lako složiti stajling, dovoljno je odjenuti haljinu i sandale i stajling je složen, a modne pogreške su minimalne. No u hladnijim mjesecima puno je teže složiti kombinaciju s više komada i često različitih tekstura pa se tu mnogi nađu na skliskom terenu

Zapeo vam je za oko predivan bijeli kaput? Razmilite ponovo. Iako izgleda privlačno, dobro će izgledati samo na Instagramu i u dućanu, u stvarnosti će već nakon prvog nošenja biti pun mrlja, a umjesto glamuroznog postići ćete jeftin look. Ako volite svijetle nijanse radije birate tople jesenke tonove u smeđim bojama. Zašto ne biste složili kombinaciju od samo jedne boje u različitim nijansama i isprobali tzv. tonalno odijevanje. Stajling u uvijek modernim nijansama konjaka složit ćete bez puno muke a rezultat će biti impresivan.

Odabir pogrešnog kroja

Komad odjeće koji loše pristaje najlakši je način da uništite look i to bez obzira bio on skup ili jeftin. Stoga uvijek birajte komade koji laskaju vašoj figuri. Čak i ako se zaljubite na prvi pogled u neki komad odjeće, ali vam ne pristaje baš onako kako ste zamislili odnesite ga krojačici da ga prilagodi vašoj figuri. Ta mala investicija će vam se višestruko isplatiti, izgledat ćete odlično i isto tako se osjećati.

Zvonolike, vrećaste haljine stegnite zgodnim remenom u struku, a ako nemate svakako nabavite dobro krojen sako jer će on lakoćom podići i najjednostavniji look, savjetuje stilistica.