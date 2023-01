Mislite da je seksualno zadovoljstvo partnera vaša odgovornost? Tu se kriju mnogi problemi

Potrebno je izložiti se, samorazotkriti, komunicirati i tražiti za sebe. Potrebno je dijeliti ono što vas pali, što vam se sviđa, oko čega ste znatiželjni, kao i prihvatiti ono što vašeg partnera uzbuđuje ili odbija. To za mnoge nije jednostavno, ali upravo biti ranjiv, izložiti se riziku, prihvatiti sebe i druge, biti otvoren i autentičan je ono što je većini ljudi seksi. Seksi je biti odgovoran za vlastiti užitak

Zanimljivo je to da je odabrao riječ sebičan jer sam i ja to pomislila, ali je moja konotacija, za razliku od njegove, bila pozitivna, što ga je iznenadilo. Sa svim drugim seksualnim partnerima bio je pretjerano zabrinut za njihovo seksualno iskustvo toliko da je u potpunosti zanemario svoje.

'Uvijek želim biti siguran da se dobro zabavljaju, da im je odlično, da dobiju svoje, da su zadovoljene', kaže.

Ispod te vrlo pohvalne izjave je vjerovanje da se mora pridonijeti, mora učiniti nešto kako bismo svom partneru omogućili užitak. Ono što takvi muškarci i žene rade jest da preuzimaju odgovornost za užitak onog drugog. I da bude sasvim jasno, predivno je davati i biti pažljiv. To je sigurno lijep osjećaj, no u tom preuzimanju odgovornosti potencijalno se kriju veliki problemi.

Ispod toga nalazi se ideja da osoba zna što treba partneru ili partnerici, a da druga osoba nije to potvrdila ili rekla da to želi. Nekada je ispod toga i vjerovanje da je tuđi užitak važniji od našeg. Ulog je katkada toliko velik da se ne isplati jer što ako partneru ili partnerici bude odlično, a vama zbog prevelikog fokusa izvan svog tijela ne bude, ili što ako im unatoč trudu ne bude dobro. Dugoročno to može imati posljedice po vlastito seksualno samopouzdanje, dovesti do manjka želje ili otežanog funkcioniranja u seksu i doživljaja da ste loši seksualni partneri.