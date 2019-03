'Mislila sam da će mi mršavost donijeti sreću, ali nije'

Britanka Iskra Lawrence, jedna od najtraženijih plus size modela, velika je zagovornica ljepote koja dolazi u svim oblicima pa nije ni čudo da je uzor mnogim mladim djevojkama i ženama

'Bila sam opterećena vitkošću i smatrala sam kako moram smršavjeti kako bih bila sretna i u privatnom i poslovnom životu. Smatrala sam kako je to najvažnija stvar za streću i da će mi to riješiti sve probleme. Mučila sam se i s poremećajem vezanima uz prehranu. Toliko vremena, novaca i energije sam potrošila u toj utrci za vitkošću. Ali mršavost vas neće učiniti sretnima. To me je natjeralo da se preispitam. Nisam imala samopouzdanja i shvatila sam da se moram promijeniti. Ne želim da se na žene gleda samo kroz konfekcijske brojeve', otkrila je Iskra Lawrence za britansko izdanje magazina Grazia.