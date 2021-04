Marijana Batinić iznenadila fotografijom iz mladosti i progovorila o mukotrpnoj borbi s problemom koji muči mnoge

Marijana Batinić (40), voditeljica popularnog showa 'Ljubav je na selu' koju je u novoj sezoni zamijenila Slavonka Anita Martinović (37), svojim je brojnim pratiteljima na društvenim mrežama pokazala fotografije iz prošlosti sve iznenadivši priznanjem da su i ona nekad borila s aknama

Danas za svoj besprijekoran ten dobiva samo pohvale, no nekad to nije bilo tako.

'Cijeli dan se mislim hoću li podijeliti ovu sliku s vama, nisam to planirala, niti me to netko tražio, ali cijeli dan razmišljam o tome koliko sretnici koji nikad nisu imali ovakvih problema ne znaju kakve posljedice na psihu ostavljaju akne i ekcemi', napisala je Marijana otkrivši kako se omraženim kožnim problemom mučila čak dvije godine.