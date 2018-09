Luka Modrić ukrasio se predimenzioniranim brošem na kojem su buba i kruna; šalje li nam to možda neku poruku?

U vitrini Luke Modrića od jučer se nalazi još jedna prestižna nagrada, ona za najboljeg igrača na svijetu u izboru Fife. Na zelenom tepihu u Londonu, uoči dodjele nagrada, naš se kapetan fotografirao s obitelji, no ovoga puta, osim decentno odjevene supruge Vanje, pozornost je stajlingom plijenio i Luka - i to zahvaljujući upadljivom komadu nakita na reveru odijela

Stiglo je još jedno veliko priznanje za Luku Modrića, no i on je morao u pečalbu da bi uspio, ali to je naša država - obučimo, školujemo i otpustimo. Valjda će se i to jednom promijeniti.

Na grande zabavi u Londonu, u kojem su se dodjeljivale Fifine svjetske nagrade, skupilo se šaroliko društvo, a što se tiče nogometaša, oni su tu da bi zaradili i pokazali svoje bolje polovice.