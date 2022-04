Ljubavni život Blizanaca prolazi kroz krizu, Lavove će mučiti ljubomora, Škorpioni će zračiti magnetskom privlačnošću, a Vodenjacima neće biti lako udovoljiti

Duge veze Bikova ulaze u mirniju etapu dok će ljubavni život Blizanaca prolaziti kroz manju krizu. Lavovi će biti skloni ljubomornom i posesivnom ponašanju, a žestoke svađe i strastvena pomirenja bit će svakodnevica Djevicama. Vage neće imati vremena za ljubav i romantiku zbog porasta poslovnih i svakodnevnih obaveza. Škorpioni će zračiti neodoljivom privlačnošću na koju nitko neće biti ravnodušan. Pred Jarcima je tjedan ispunjen nezaboravnim trenucima, a Vodenjacima neće biti lako udovoljiti. Ribe će donositi hrabre i pomalo rizične odluke bez straha od posljedica

Ovnovi će se povezati s bivšom simpatijom ili ljubavi. Oboje će poželjeti nastaviti tamo gdje ste stali. Bit će uvjereni da će veza ovog puta imati sretniji ishod. Često će sumnjati u sebe i svoje sposobnosti. To će ih kočiti u poslu, a možda i onemogućiti priliku da se dokažu u dobrom svjetlu i napreduju.

Ljubavni život Blizanaca prolazit će kroz manju krizu, a trebali bi više misliti na partnerove želje i potrebe. Usamljeni će potražiti pažnju kod nekoga tko im ne može pružiti ono za čime čeznu. Žele se dokazati, no ne znaju kako. Osjećat će da ne uživaju potporu u radnoj sredini, a posebno ne od nadređenih.

Strijelcima ništa neće biti po volji pa će stalno nešto prigovarati partneru. To će kod njega izazivati otpor pa će ljubavne razmirice biti uobičajena ovotjedna pojava. Samci će čeznuti za pažnjom, no zbog previsokih kriterija svakom će udvaraču pronalaziti neku manu. Poslovne obaveze izazivat će stres. Koncentracija nije na uobičajenoj razini pa će kasniti s obavezama, a neki će zagubiti važan dokument ili zakasniti na sastanak.

Mnogi udvarači na razne će načine pokušati privući pažnju Riba. Svidjet će im se zanimljiva osoba s kojom će moći razgovarati o mnogim temama, no najvažnije će im ipak biti da između njih ima kemije. Veze neće biti lišene prepirki, no sve će one ustuknuti pred snagom ljubavi. Donosit će hrabre i pomalo rizične odluke bez straha od posljedica. Čvrsto će stajati iza svojih postupaka, a vrijeme će pokazati da nisu pogriješili što su vjerovali svojim instinktima.

Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.