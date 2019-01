Lijepa Ruskinja otkrila u čemu je tajna seksepila

Ruska manekenka Irina Shayk, po mnogima jedna od najljepših žena svijeta, svojom ljepotom ostavlja bez daha

'Često odgovaram na to pitanje. I imam jednostavan odgovor. Za mene je tajna seksepila u samopouzdanju. To je nešto što dolazi iznutra. Način na koji razgovarate, hodate, ono nešto čime zračite... Po meni je svaka žena seksi na svoj način. Netko može biti u odijelu i tenisicama i pri tome biti jako seksi. Seksepil nema veze s izgledom, tajna je u samopouzdanju. Ako se dobro osjećate u svojoj koži, bit ćete seksi. To nije stvar izgleda, već osobnosti', smatra Irina dodajući kako je važno biti zadovoljan sobom.