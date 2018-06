Lijepa glumica obara s nogu u savršeno osmišljenoj kombinaciji

1/153

Američka glumica i producentica Jessica Chastain u njujorškom teatru The Whitby Hotel prisustvovala je prikazivanju filma 'Woman Walks Ahead' u kojem utjelovljuje lik Caroline Weldon, a kako to obično biva, od glavne zvijezde se uvijek očekuje da zablista punim sjajem. Lijepa 41-godišnja glumica nije razočarala u tom pogledu. Slavna ljepotica odlučila se za trendi dvobojnu haljinu na preklop midi kroja s volanima koji prate rub haljine, a riječ je o kreaciji koju potpisuje modna kuća Givenchy. Haljine na preklop trenutno su jedne od najpopularnijih modela među ljubiteljicama mode, pogotovo one midi kroja. Efektnu haljinu zanimljivog uzorka glumica je upotpunila zanimljivim dvobojnim sandalama na petu koje se besprijekorno slažu s haljinom te nakitom s potpisom brenda Piaget.